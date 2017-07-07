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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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В правительстве Рязанской области рязанцам вручили региональные и федеральные награды

14:56 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В правительстве Рязанской области рязанцам вручили региональные и федеральные награды
Фото: Александр Королев.

В числе получивших федеральные награды – трое рязанцев. Медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены заведующий кафедрой истории России, доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А.Есенина Александр Агарев и краевед, автор-составитель Рязанского топонимического словаря Арсен Бабурин. Знаком отличия Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» III степени награжден председатель совета Рязанской региональной организации ООД «Поисковое движение России» Николай Стрелков.

В числе региональных почетных наград – присвоение звания «Почетный гражданин Рязанской области», вручение знаков: «Великого князя Олега Рязанского», «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения». Также рязанцы отмечены присвоением почетных званий за заслуги в области строительства и архитектуры, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что награжденные в правительстве рязанцы – из разных сфер, но всех их объединяет одно – стремление стать лучшим в профессии, принести пользу людям и сделать свой край богаче и краше.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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