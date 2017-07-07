Жанна Фомина предложена на должность председателя Рязанского горизбиркома

Новый состав Избирательной комиссии города Рязани сформирован. У облизбиркома есть право предложить кандидата на должность председателя этой комиссии. На сегодняшнем заседании Избирательная Комиссия Рязанской области этим правом воспользовалась. На должность председателя горизбиркома она предложила Жанну Фомину. За предложение проголосовали все участники заседания.

По словам председателя облизбиркома Владимира Грачева, Жанна Фомина – человек юридически грамотный, выдержанный, умеющий работать с людьми. Эти качества она уже проявила раньше. В течение пяти предыдущих лет Жанна Александровна возглавляла горизбирком.