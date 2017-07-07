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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Жанна Фомина предложена на должность председателя Рязанского горизбиркома

15:26 / Общество

Новый состав Избирательной комиссии города Рязани сформирован. У облизбиркома есть право предложить кандидата на должность председателя этой комиссии. На сегодняшнем заседании Избирательная Комиссия Рязанской области этим правом воспользовалась. На должность председателя горизбиркома она предложила Жанну Фомину. За предложение проголосовали все участники заседания.

По словам председателя облизбиркома Владимира Грачева, Жанна Фомина – человек юридически грамотный, выдержанный, умеющий работать с людьми. Эти качества она уже проявила раньше. В течение пяти предыдущих лет Жанна Александровна возглавляла горизбирком.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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