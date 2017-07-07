Избирком Рязанской области прибегает к средствам спецсвязи

На очередном заседании Избирательная комиссия Рязанской области рассмотрела 11 вопросов повестки дня, среди которых четыре были связаны с вводимым в этом году новым механизмом голосования на губернаторских выборах: жителям региона предоставляется возможность прийти к избирательным урнам не по месту прописки, а по месту их нахождения. Правда, для этого рязанцы должны подать заявления, написанные на специальной бумаге (она будет выдаваться в территориальных и участковых комиссиях и в МФЦ), снабженной к тому же защитной маркой. На эту процедуру сегодня облизбирком предусмотрел особые расходы: марки, например, будут доставлены спецсвязью в Рязань с фабрики в Перми. Перед этим Избирательная комиссия Рязанской области удачно провела закупку урн для инвалидов, сэкономила 120 тысяч рублей. Эти деньги на заседании и перераспределялись.

На заседании сформирована рабочая группа по информационным спорам, рассмотрены и другие вопросы повестки дня.