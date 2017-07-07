В Рязани открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения архитектора Игоря Сенченко

Экспозиция работает в «Галерее Прио» (ул. Есенина, д. 82/26), которую курирует фонд по сохранению наследия рязанских мастеров «Творческое достояние».

Игорь Сенченко родился в 1932 году в Смоленске. Его детство пришлось на военные и первые послевоенные годы. Учился в Уральском политехническом институте. После его окончания некоторое время работал в Перми, а с 1962 года – в Рязани, сначала в институте «Рязангражданпроект», а позднее – в мастерских Художественного фонда.

Игорь Сенченко проектировал областной театр кукол, дворец бракосочетания, Дом книги, часовню, посвященную 900-летию Рязани, и многие другие общественные и жилые комплексы.

Как личность творческая Игорь Сенченко имел множество увлечений, главным из которых была живопись. На выставке можно увидеть не только архитектурные проекты мастера, но и его лирические акварельные пейзажи рязанского края, Средней полосы России и Прибалтики, загадочно-философскую графику.

Экспозиция будет работать полтора месяца.