09:41 МСК
Пятница
07 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
151

В Рязани открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения архитектора Игоря Сенченко

17:17 / Культура
Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязани открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения архитектора Игоря Сенченко
Фото: Вероника Шелякина.

Экспозиция работает в «Галерее Прио» (ул. Есенина, д. 82/26), которую курирует фонд по сохранению наследия рязанских мастеров «Творческое достояние».

Игорь Сенченко родился в 1932 году в Смоленске. Его детство пришлось на военные и первые послевоенные годы. Учился в Уральском политехническом институте. После его окончания некоторое время работал в Перми, а с 1962 года – в Рязани, сначала в институте «Рязангражданпроект», а позднее – в мастерских Художественного фонда.

Игорь Сенченко проектировал областной театр кукол, дворец бракосочетания, Дом книги, часовню, посвященную 900-летию Рязани, и многие другие общественные и жилые комплексы.

Как личность творческая Игорь Сенченко имел множество увлечений, главным из которых была живопись. На выставке можно увидеть не только архитектурные проекты мастера, но и его лирические акварельные пейзажи рязанского края, Средней полосы России и Прибалтики, загадочно-философскую графику.

Экспозиция будет работать полтора месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Вопросы продвижения русского языка и русской литературы обсудили в Рязани

Жители Рязанской области могут принять участие во Всероссийском фестивале молодежных патриотических проектов «Живая история»

Музыкальный субботник

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:40
В Рязанской области в 2017 году впервые выберут лучший ТОС и лучшего активиста общественного самоуправления
18:33
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»
18:18
Рязанские студенты проходят практику
18:13
Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»
17:58
В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при обрушении гаража
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы