Глава рязанского региона Николай Любимов: «Я не буду подменять собой работу других органов власти»

Глава региона не является сторонником ручного управления

Об этом сказал глава региона Николай Любимов в ходе сегодняшней пресс-конференции для журналистов региональных СМИ. Журналисты интересовались мораторием на застройку поселка Солотча. По словам Николая Любимова, должен быть принят проект землепользования и застройки и определены границы охранной зоны. Еще один вопрос касался дальнейшей судьбы одной из региональных здравниц – санатория «Сосновый бор».

Санаторий должен быть сохранен, – сказал Николай Любимов. – Я проводил вчера совещание с правоохранительными органами, и это только начало работы по этому вопросу.

Кроме того, журналисты задавали вопросы о ситуации с застройкой исторического центра Рязани, судьбе конкретных аварийных домов, ценах на бензин и строительстве заправочных станций, работе региональной счетной палаты, рязанской городской Думы и ряд других. Глава региона Николай Любимов отметил, что у него, конечно, есть мнение по каждому из этих вопросов, он его высказывает в различных форматах, может что-то порекомендовать, но не является сторонником ручного управления, и вмешиваться намерен только в экстренных случаях: «Я не буду подменять собой работу других органов власти».

Источник: сайт правительства Рязанской области