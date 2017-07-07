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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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В Рязани задержали двух москвичек, которые обманули граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей

17:28 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, рязанские полицейские задержали двух жительниц столицы. Женщин подозревают в хищении у граждан более 2 миллионов рублей под видом оплаты навязанных медицинских услуг. Полицейские установили, что работники двух частных медицинских центров обзванивали жителей Рязани, в основном женщин, и предлагали им бесплатные косметологические услуги. Когда заинтересованные граждане приходили в медцентры им демонстрировали косметологические услуги, а затем с помощью специальных практик по психологическому воздействию убеждали клиентов подписать договоры по дальнейшему медицинскому обслуживанию. Злоумышленники также вводили клиентов в заблуждение относительно состояния их здоровья.

Оперативники выяснили, что в результате противоправных действий рязанцы, среди которых были и пенсионеры, «не глядя» подписывали договоры, в том числе с использованием заемных средств, на крупные суммы – 50 или 100 тысяч рублей.

К настоящему времени в полицию с заявлениями на незаконную деятельность этих медцентров обратились более 30 обманутых граждан. Суммарный материальный ущерб пострадавшим составил более 2 млн рублей.

В отношении руководителей медцентров – жительниц города Москвы – возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемые задержаны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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