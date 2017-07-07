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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса

17:50 / Общество
Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса

Принять участие и поделиться опытом воспитания детей смогут приемные родители, воспитывающие подростков от 14 до 18 лет, молодые люди от 18 до 25 лет, а также семьи, в которых живут дети с особенностями развития. В этом году всероссийский конкурс приемных семей «Наши истории» состоится в третий раз.

Рассказы о своих родных, их жизни и опыте решения семейных вопросов будут приниматься до 27 сентября 2017 г на сайте www.nashiistorii.org. Выбирать лучшие истории будут эксперты: общественные деятели, литераторы, журналисты, а также опытные приемные родители. Кроме того, до 16 октября 2017 г. будет проходить народное голосование: все желающие смогут прочесть конкурсные работы в Интернете и отметить лучшие. Итоги конкурса подведут 7 ноября, а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели гран-при и приза народного голосования встретятся на церемонии награждения.

Конкурс «Наши истории» проводит благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко, который уже более 25 лет помогает детям и семьям в России и за рубежом. В первом конкурсе в 2015 году участвовали 432 приемные семьи из 63 регионов России. Дополнительную информацию можно получить на страницах конкурса в социальных сетях: https://www.facebook.com/ourstories.contest и http://vk.com/ourstories.contest.

Фото оргкомитета конкурса «Наши истории»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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