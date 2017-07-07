В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при обрушении гаража

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, утром 4 июля этого года в ГУ МЧС России по региону поступило сообщение о том, что в поселке Поляны Рязанского района обрушился кирпичный гараж с деревянной пристройкой и мансардным этажом. В результате погибла женщина, 1983 года рождения. Ее тело было обнаружено при разборе завала. Супруг погибшей с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводилась доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования специалисты выяснят обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие обрушению строения.

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.