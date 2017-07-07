Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»

Об этом глава региона Николай Любимов заявил, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ в ходе пресс-конференции, которую он провел сегодня.

По словам главы региона Николая Любимова, вопрос строительства и ремонта дорог является приоритетным. «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог», – подчеркнул Николай Любимов.

Речь шла и о ремонте муниципальных и межпоселковых дорог, реализации в области приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе о подрядных организациях, которые ведут работы. По словам Николая Любимова, компании определяются на конкурсной основе. В этом году ремонт дорог в рамках проекта проводят преимущественно местные подрядчики.

Источник: сайт правительства Рязанской области