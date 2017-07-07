09:40 МСК
Пятница
07 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
143

Рязанские студенты проходят практику

18:18 / Общество
Автор фото: Валентина Севостьянова | Рязанские студенты проходят практику
Фото: Валентина Севостьянова.

Сегодня руководство рязанского «Политеха» во главе с директором вуза Игорем Мурогом побывало на объектах, где студенты института проходят производственную практику. Это строительство храма Василия Рязанского в Дашково-Песочне, реконструкция Центра детского творчества в Приокском, а также предприятие «Форд-центр-Рязань». Как было подчеркнуто, студенты показывают трудолюбие и желание изучить изнутри будущую профессию.

Всего же производственная практика студентов проходит на 28 площадках. Старшекурсники показывают свое мастерство в Тюмени, Тобольске, Набережных Челнах. Отзывы об их работе положительные.

Завтра состоится вручение дипломов 450 выпускникам «Политеха» очной и заочной форм обучения. Среди выпускников сорок человек получат дипломы с отличием. Практически все они уже трудоустроены на предприятиях Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при обрушении гаража

Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса

В Рязани задержали двух москвичек, которые обманули граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:40
В Рязанской области в 2017 году впервые выберут лучший ТОС и лучшего активиста общественного самоуправления
18:33
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»
18:13
Глава региона Николай Любимов: «Дороги будем делать постоянно и постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог»
17:58
В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины при обрушении гаража
17:50
Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы