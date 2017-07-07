Рязанские студенты проходят практику

Сегодня руководство рязанского «Политеха» во главе с директором вуза Игорем Мурогом побывало на объектах, где студенты института проходят производственную практику. Это строительство храма Василия Рязанского в Дашково-Песочне, реконструкция Центра детского творчества в Приокском, а также предприятие «Форд-центр-Рязань». Как было подчеркнуто, студенты показывают трудолюбие и желание изучить изнутри будущую профессию.

Всего же производственная практика студентов проходит на 28 площадках. Старшекурсники показывают свое мастерство в Тюмени, Тобольске, Набережных Челнах. Отзывы об их работе положительные.

Завтра состоится вручение дипломов 450 выпускникам «Политеха» очной и заочной форм обучения. Среди выпускников сорок человек получат дипломы с отличием. Практически все они уже трудоустроены на предприятиях Рязани.