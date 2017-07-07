Глава рязанского региона Николай Любимов: «Инвестор идет туда, где есть перспектива»

Об этом заявил глава региона Николай Любимов региональным СМИ в ходе очередной пресс-конференции, которая состоялась 6 июля

Отвечая на вопрос о том, что надо сделать, чтобы в Рязанской области повторилось «Калужское экономическое чудо», Николай Любимов подчеркнул, что регион обладает большим потенциалом: «Не надо повторять за кем-то, надо создавать свое, рязанское». При этом, по мнению главы региона, нужно не только привлекать инвесторов извне, но и активно задействовать внутренние ресурсы. «Люди должны поверить в себя, в свой край, понимая при этом, что их поддержат органы власти, защитят и помогут. По-другому не получится!», – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил высокий аграрный потенциал Рязанской области. По его словам, в этом секторе экономики в будущем прибавятся новые рабочие места. Кроме того, привлекательными для инвестора являются районы, входящие в Рязанскую агломерацию, где есть квалифицированная рабочая сила, а также муниципальные образования, где выгодные условия по подключению к мощностям, такие как Новомичуринск. «Инвестор идет туда, где есть перспектива», – сказал Николай Любимов. По словам главы региона, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, результаты которых будут известны в ближайшее время.

На пресс-конференции также были вопросы о развитии моногородов в регионе. По словам Николая Любимова, 28 июня в министерстве экономического развития Российской Федерации была одобрена заявка Рязанской области на создание территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесном Шиловского района. «Следующим шагом по созданию ТОСЭР в поселке Лесном должно стать распоряжение правительства РФ, которое окончательно закрепит этот статус, – сказал глава региона. – Я думаю, на федеральном уровне нас поддержат, и мы получим в этом году из резервного фонда правительства РФ денежные средства, которые сможем направить на ремонт объектов социальной сферы и дорог, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Лесной».

Источник: сайт правительства Рязанской области