Глава рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

Об этом глава региона Николай Любимов заявил, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ в рамках сегодняшней пресс-конференции

По словам главы региона, любой перевод земель сельскохозяйственного назначения под дачное или индивидуальное жилищное строительство должен проходить общественное обсуждение.

Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично, – подчеркнул Николай Любимов. – Подобная практика существует в ряде регионов и в ближайшее время будет введена в Рязанской области.

Глава региона отметил, что проект по изменению статуса сельхозземель на публичное обсуждение представляет глава муниципального образования, который должен разъяснить, кто обратился за этой услугой и с какой целью. «Каждую заявку надо рассматривать отдельно, чтобы исключить возможные негативные моменты, связанные с переводом земель сельхозназначения, в том числе их последующую перепродажу под строительство», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области