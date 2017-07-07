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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»

18:47 / Власть
Об этом глава региона Николай Любимов заявил, отвечая на вопросы представителей региональных СМИ в рамках сегодняшней пресс-конференции
Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов: «Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично»
Фото: Александр Королев.

По словам главы региона, любой перевод земель сельскохозяйственного назначения под дачное или индивидуальное жилищное строительство должен проходить общественное обсуждение.

Вопросы изменения статуса земель сельхозназначения должны обсуждаться публично, – подчеркнул Николай Любимов. – Подобная практика существует в ряде регионов и в ближайшее время будет введена в Рязанской области.

Глава региона отметил, что проект по изменению статуса сельхозземель на публичное обсуждение представляет глава муниципального образования, который должен разъяснить, кто обратился за этой услугой и с какой целью. «Каждую заявку надо рассматривать отдельно, чтобы исключить возможные негативные моменты, связанные с переводом земель сельхозназначения, в том числе их последующую перепродажу под строительство», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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