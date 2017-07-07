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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Причины провала асфальта на проезжей части улицы Горького в Рязани выясняют, последствия – ликвидируют

19:07 / Актуально
Причины провала асфальта на проезжей части улицы Горького в Рязани выясняют, последствия – ликвидируют

Сегодня на улице Горького в районе дома №56 произошел провал участка асфальтного покрытия, о чем информирует управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. По данным управления, его причиной, вероятнее всего, стал подмыв грунта, песка и щебня. Аварийный участок огорожен, движение автотранспорта по улице происходит в штатном порядке, бригада МУП «РМПТС» приступила к изучению причин произошедшего и ликвидации последствий.

Работы по ликвидации последствий провала ведут специалисты аварийной службы МУП «РМПТС». Провал засыпается щебнем, после чего силами Дирекции благоустройства города на этом участке будут организованы работы по восстановлению благоустройства и асфальтированию. По предварительным прогнозам, работы будут завершены 7 июля.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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