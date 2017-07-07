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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Счастье на холсте

00:01 / Вернисаж
Художники-любители дарят Рязани в непогоду лето
Автор фото: Татьяна Клемешева | Счастье на холсте
Фото автора.

Начался июль, но лето, кажется, не знает об этом… Синоптики вторят: жары и пляжного отдыха в средней полосе в этом году уже можно не ждать. Но на помощь рязанцам, как и всегда в мировой истории, приходит искусство. Новая выставка в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пестрит теплыми и воодушевляющими картинами лета. Авторы этих работ – члены областного клуба художников-любителей.

Экспозиция «Калейдоскоп красок» – подарок творцов не только городу, но и самим себе к 45-летию клуба. Организация объединяет одаренных людей самых разных профессий, которые хотят заниматься искусством, с 1972 года. Сейчас в клубе состоят 76 человек, среди которых врачи, педагоги, рабочие, военнослужащие, преподаватели высших учебных заведений. Даже руководителем этих энтузиастов долгое время был художник-любитель: до 2001 года организацию возглавлял инженер-конструктор Вадим Ворона. Сейчас обязанности главы исполняет профессиональный художник-оформитель Михаил Чернов.

За прошедшие годы авторы клуба выставляли свои работы во многих городах области, во Владимире, Суздале и Москве. Несколько картин даже отправлялись на международный конкурс в Польшу. Но все-таки эти художники творят не «для залов», не ради регалий и наград, а в первую очередь – для отдыха души и мысли. Их живопись – признание в любви русской природе, родной культуре, в том числе сельской, и людям, которые живут вокруг. При этом клуб не скрывает своей любви к реалистической школе живописи: практически все полотна «Калейдоскопа красок» рассказывают предельно понятные истории, для выражения которых хватает ярких красок и точных линий. Даже необычная картина «Портал» В. Хохлова, посвященная интересной теме оптической иллюзии, выполнена очень реалистично. Правда, иллюзия остается собой, и розоватые колонны, погруженные в морские волны, так и кажутся то ли явью, то ли миражом…

И всюду на этой выставке – лето. Настоящее, в меру знойное, пахнущее травами и цветами, прячущее ягоды в бескрайних долинах, манящее чередой солнца и теней. Плещутся о скалы разгоряченные кипрские волны, млеет в лесной тиши озерко, несется над Константиновом вольный ветер, гуляют по золоченому вечернему парку неторопливые пары... Каждое полотно – отдельный куплет длинной счастливой песни о лучшем времени года. И лучше запастись временем, чтобы рассмотреть все работы и помечтать о летних радостях. А там, глядишь, и само лето все-таки вспомнит о нас и подарит хотя бы несколько теплых дней – на радость и горожанам, и внимательным к этой красоте художникам.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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Подарки лета
Фото Владимира Проказникова
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