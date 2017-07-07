14:50 МСК
Пятница
07 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
63

Красивая история любви

00:01 / Культурная среда
Никогда еще цирк не присутствовал так зримо и ощутимо на театральной сцене, как в новой постановке мюзикла «Принцесса цирка»
Красивая история любви

Казалось бы, «Принцесса цирка» давно уже стала классикой. За время своей сценической и кинематографической судьбы она знала немало интересных и талантливых версий постановки. Однако творческое сотрудничество Московского театра мюзикла с канадским театром-цирком «Семь пальцев» внесло совершенно новое видение и атмосферу. Так, впервые в мюзикле исполняются уникальные цирковые номера, причем их выполняют не только профессиональные цирковые артисты. Да и в сам сюжет внесены изменения, появились и новые герои.

***

В конце июня представители региональных СМИ смогли посмотреть мюзикл «Принцесса цирка» на сцене ДК имени Горбунова в Москве. А перед началом спектакля состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков, художественный руководитель Михаил Швыдкой, арт-директор и режиссер Марина Швыдкая и одна из исполнительниц главной роли Юлия Вострилова.

«Мы находимся в здании легендарной Горбушки, где в конце восьмидесятых годов прошлого века выступали все известные московские рок-музыканты, – отметил Михаил Швыдкой. – Однако до начала работы Московского театра мюзикла четыре года здание пустовало, поэтому требовался достаточно серьезный ремонт. Когда открывали театр, еще пахло известкой».

Кстати, мюзикл «Принцесса цирка» российский режиссер Марина Швыдкая и ее канадский коллега Себастьян Солдевилья специально поставили для Горбушки, все декорации делались именно под габариты ее сцены.

«Прежде чем приступить к постановке мюзикла, смотрели и читали все, что ставилось и в России, и в мире, – обратила внимание Марина Швыдкая. – Напомню, что у Имре Кальмана действие происходило в Петербурге, в цирке Станиславского, главных героев звали Федор и Федора. А название «Принцесса цирка» появилось потому, что главного героя выдают за принца. В российских же либретто это было забыто напрочь».

По словам Марины Швыдкой, за основу российско-канадской постановки мюзикла «Принцесса цирка» был взят одноименный фильм 1957 года выпуска. «Алексеем Иващенко написано свое либретто, – продолжила Марина Швыдкая. – У нас даже появились новые персонажи. Себастьян Солдевилья – сам акробат и хороший цирковой артист – привнес в сюжет очень много настоящего цирка. Таким образом, одна постановка сочетает в себе и музыкальность, и драму, и цирк. Нам кажется, что мы сумели соблюсти разумный баланс».

***

Юлия Вострилова и Максим Заусалин, которые играют главных героев – графиню Теодору Вердье и Мистера Икс, – даже ездили на две недели в Канаду и там репетировали, поставленные Себастьяном Солдевильей номера. Актерам за короткий срок пришлось освоить акробатические номера.

«Когда в первый день мы с Максимом увидели, что хотя бы примерно нужно сделать, были в шоке. На второй день, после интенсивных тренировок, в шоке были наши мышцы. А ведь одновременно с акробатическими трюками необходимо еще и петь, – поделилась Юлия Вострилова. – До сих пор приходится очень много работать. Но на самом деле работать в такой команде и над такой постановкой – большое счастье».

Настоящих цирковых артистов в мюзикле мало – всего двенадцать человек. По сценарию, Мари Латуш – цирковая артистка, делает кольцо, поет, танцует. Ее роль исполняют нецирковые артистки Екатерина Новоселова и Елизавета Пащенко. Буквально за два месяца обе исполнительницы научились делать сложные трюки.

В мюзикле есть и женщина-змея, и воздушные гимнасты, и жонглеры. Апофеоз циркового мастерства – смертельный номер Мистера Икс. Он не похож ни на один из тех, что исполняет главный герой в предыдущих постановках. Номер делается без страховки. В этот момент зал задерживает дыхание, как это и должно быть в настоящем цирке.

«Это подлинный цирк с его смертельно опасными головокружительными трюками, который усиливает напряжение и страсть любовных переживаний героев», – подчеркнул Михаил Швыдкой.

***

Конечно, не всем исполнителям в «Принцессе цирка» приходится сочетать цирковое и актерское мастерство. Однако и те, кто не делает акробатических трюков, вызывают в зрителях живой отклик – позитивные эмоции. Чего стоит только дуэт Каролины Бонвиль и Пеликана (Алексей Колган, Елена Моисеева и Павел Любимцев). При их появлении в зале смех не стихает ни на минуту. А роль Пуассона была написана специально для Ефима Шифрина. Пуассон – главный интриган, и когда ему напоминают об этом, благодарит за комплимент.

В «Принцессе цирка» звучат бессмертные арии Имре Кальмана в исполнении ведущих звезд российских мюзиклов под живой оркестр. Так благодаря стараниям творческой команды классическая оперетта «Принцесса цирка» превратилась в динамичный, зрелищный, современный мюзикл.

Несмотря на то что в постановке задействована творческая команда из Канады – режиссер-постановщик Себастьян Солдевилья, хореограф-постановщик Женевьева Дорион-Купаль, художник-постановщик Оливье Ландревиль, – мюзикл, вопреки сомнениям критиков, получился действительно российским. Ведь, помимо красивой картинки, завораживающих трюков, в нем есть прекрасный юмор, душевность, доброта и искренность.

«Для тех, кто работал над постановкой, это был неожиданный и интересный опыт. Мы шли на ощупь и, если честно, до последнего не верили, что получится совместить на одной сцене несколько жанров: оперетту, мюзикл, танец и цирковое искусство», – призналась Марина Швыдкая.

***

Последние показы мюзикла «Принцесса цирка» на сцене ДК имени Горбунова в Москве пройдут до 16 июля. Назвав в кассе театра промокод musicved05, можно получить двадцатипроцентную скидку на билеты. Кстати, 16 июля «Принцесса цирка» пройдет в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова и закроет шестой сезон Московского театра мюзикла. Со следующего сезона, с 28 сентября этого года, спектакль можно будет посмотреть в концертном зале «Россия» на Пушкинской площади, куда переезжает Московский театр мюзикла.

Ивонн Кальман,
дочь Имре Кальмана:

– Впервые в истории этой оперетты осуществилась мечта моего отца: сочетание цирка и драматического театра на одной сцене. Это молодая и талантливая постановка объединяет в себе романтику, юмор, не забывая сердце и душу.

Фото Кирилла Драгана  

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Жизнь без сигарет
Иван Крестьянинов, общественный деятель, блогер:
Людмила Иванова
Подарки лета
Фото Владимира Проказникова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Секреты счастья
Ими рязанцы поделились на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности
Вячеслав Астафьев
Событие
Открыто – о важном
В региональном правительстве состоялась очередная пресс-конференция врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Людмила Иванова
Событие
Затянувшееся строительство
Вопрос о возведении жилья в Кораблине глава региона поручил решить в кротчайший срок
Юрий Евстифеев
Событие
Плюс спецсвязь
На очередном заседании Избирательная комиссия Рязанской области рассмотрела 11 вопросов повестки дня
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Дорожный ремонт
На Первомайском проспекте начались работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
Общество
Активные жители получили поддержку
В 2017 году в регионе будет реализовано 30 местных инициатив
Татьяна Железнова
Событие
За профессионализм и созидание
В правительстве области рязанцам вручили региональные и федеральные награды
Вячеслав Астафьев
Эхо события
Раз в году и только там
Рязанский край на книжном фестивале «Красная площадь» представила областная библиотека им. Горького
Читатель - газета
Работа с жильем и обучением
Троицкая фабрика ищет швейников
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Кооперативам пропишут стандарт
Читатель - газета
Жучки или черные лесорубы?
К контролю за вырубками подключилась общественность
Димитрий Соколов
Актуально
Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое
После введения финансовой ответственности за невыполнение госпрограммы регионы вернули в бюджет более полумиллиарда рублей
Актуально
Ученых сплотила эпидемия ожирения
Стремительный набор лишнего веса и ухудшение состояния здоровья россиян подтолкнули представителей науки к объединению в совет
Экология
Нашим рекам и озерам – чистые берега
С начала июня и до конца июля акция под таким названием проходит в нашей области.
Лада Петрова
Экология
С любовью к природе и родной земле
Ходят в походы и изучают особенности рязанского края юннаты клуба «Хозяин Мещеры».
Лада Петрова
Экология
Растите, журавлята!
В питомнике редких видов журавлей Окского заповедника в этом году растут четыре ручных птенчика: три японских журавленка и немного старше года – серый. Каждому птенцу, как и ребенку, при рождении дается имя и свидетельство ...
Собеседник
Клуб по сезону
С какими новыми вызовами сталкивается сегодня школа
Татьяна Банникова
Люди дела
Волшебная сила позитива
Творчество помогает малому бизнесу добиваться успеха
Юрий Евстифеев
Культура
В гости к прекрасному
Рязанский живописец провел экскурсию в московском музее для ветеранов МВД
Татьяна Клемешева
Спорт
Сила духа
Как Михайлов становится центром развития паралимпийского движения в регионе
Спорт
Счастливый юбилей
Директор Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» Владимир Скрипченко отпраздновал 70-летие
Вячеслав Астафьев
Спорт
Продолжение следует
Рязанские волейболисты – «пляжники» выступили на третьем этапе чемпионата и первенства ЦФО в Тульской области
Общество
И математик, и литератор
Димитрий Соколов
Общество
Альма-матер по переписке
Как абитуриенту правильно оформить почтовое отправление, чтобы поступить в вуз
Общество
Баллы для будущего
В рязанских вузах идут приемные кампании
Наши новости
Проводники русской культуры
В РГУ имени С.А. Есенина прошло пленарное заседание Всероссийского семинара для участников Международной программы «Послы русского языка в мире»
Анна Добролежа
Наши новости
Заметки поколений
Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса
Татьяна Клемешева
Наши новости
По закону
Рязанские антимонопольщики провели очередные публичные слушания
Михаил Скрипников
Территория закона
Ждет ли россиян сиеста?
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который предлагает сделать обеденный перерыв летом длиннее
Марина Шерфединова
Территория закона
Свет мой, зеркальце…
Роскомнадзор России сможет блокировать пиратские сайты без решения суда
Марина Шерфединова
Территория закона
Скидываемся, граждане!
Госдума поддержала введение курортного сбора в четырех регионах страны
Марина Шерфединова
Территория закона
Вопрос прокурору
Хронограф
Неукротимый Венюков
Известный военный географ, писатель, путешественник родился и провел детство на рязанской земле
Ирина Сизова
Хронограф
Марш приамурских партизан
Люди старшего поколения хорошо знают эту песню
Ирина Сизова
Языковой портал
Казнить нельзя помиловать
Продолжаем наш разговор о знаках препинания
На здоровье
Жизнь без сигарет
Иван Крестьянинов, общественный деятель, блогер:
Людмила Иванова
Вернисаж
Счастье на холсте
Художники-любители дарят Рязани в непогоду лето
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы