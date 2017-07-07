Красивая история любви

Никогда еще цирк не присутствовал так зримо и ощутимо на театральной сцене, как в новой постановке мюзикла «Принцесса цирка»

Казалось бы, «Принцесса цирка» давно уже стала классикой. За время своей сценической и кинематографической судьбы она знала немало интересных и талантливых версий постановки. Однако творческое сотрудничество Московского театра мюзикла с канадским театром-цирком «Семь пальцев» внесло совершенно новое видение и атмосферу. Так, впервые в мюзикле исполняются уникальные цирковые номера, причем их выполняют не только профессиональные цирковые артисты. Да и в сам сюжет внесены изменения, появились и новые герои.

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В конце июня представители региональных СМИ смогли посмотреть мюзикл «Принцесса цирка» на сцене ДК имени Горбунова в Москве. А перед началом спектакля состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие генеральный директор Московского театра мюзикла Александр Новиков, художественный руководитель Михаил Швыдкой, арт-директор и режиссер Марина Швыдкая и одна из исполнительниц главной роли Юлия Вострилова.

«Мы находимся в здании легендарной Горбушки, где в конце восьмидесятых годов прошлого века выступали все известные московские рок-музыканты, – отметил Михаил Швыдкой. – Однако до начала работы Московского театра мюзикла четыре года здание пустовало, поэтому требовался достаточно серьезный ремонт. Когда открывали театр, еще пахло известкой».

Кстати, мюзикл «Принцесса цирка» российский режиссер Марина Швыдкая и ее канадский коллега Себастьян Солдевилья специально поставили для Горбушки, все декорации делались именно под габариты ее сцены.

«Прежде чем приступить к постановке мюзикла, смотрели и читали все, что ставилось и в России, и в мире, – обратила внимание Марина Швыдкая. – Напомню, что у Имре Кальмана действие происходило в Петербурге, в цирке Станиславского, главных героев звали Федор и Федора. А название «Принцесса цирка» появилось потому, что главного героя выдают за принца. В российских же либретто это было забыто напрочь».

По словам Марины Швыдкой, за основу российско-канадской постановки мюзикла «Принцесса цирка» был взят одноименный фильм 1957 года выпуска. «Алексеем Иващенко написано свое либретто, – продолжила Марина Швыдкая. – У нас даже появились новые персонажи. Себастьян Солдевилья – сам акробат и хороший цирковой артист – привнес в сюжет очень много настоящего цирка. Таким образом, одна постановка сочетает в себе и музыкальность, и драму, и цирк. Нам кажется, что мы сумели соблюсти разумный баланс».

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Юлия Вострилова и Максим Заусалин, которые играют главных героев – графиню Теодору Вердье и Мистера Икс, – даже ездили на две недели в Канаду и там репетировали, поставленные Себастьяном Солдевильей номера. Актерам за короткий срок пришлось освоить акробатические номера.

«Когда в первый день мы с Максимом увидели, что хотя бы примерно нужно сделать, были в шоке. На второй день, после интенсивных тренировок, в шоке были наши мышцы. А ведь одновременно с акробатическими трюками необходимо еще и петь, – поделилась Юлия Вострилова. – До сих пор приходится очень много работать. Но на самом деле работать в такой команде и над такой постановкой – большое счастье».

Настоящих цирковых артистов в мюзикле мало – всего двенадцать человек. По сценарию, Мари Латуш – цирковая артистка, делает кольцо, поет, танцует. Ее роль исполняют нецирковые артистки Екатерина Новоселова и Елизавета Пащенко. Буквально за два месяца обе исполнительницы научились делать сложные трюки.

В мюзикле есть и женщина-змея, и воздушные гимнасты, и жонглеры. Апофеоз циркового мастерства – смертельный номер Мистера Икс. Он не похож ни на один из тех, что исполняет главный герой в предыдущих постановках. Номер делается без страховки. В этот момент зал задерживает дыхание, как это и должно быть в настоящем цирке.

«Это подлинный цирк с его смертельно опасными головокружительными трюками, который усиливает напряжение и страсть любовных переживаний героев», – подчеркнул Михаил Швыдкой.

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Конечно, не всем исполнителям в «Принцессе цирка» приходится сочетать цирковое и актерское мастерство. Однако и те, кто не делает акробатических трюков, вызывают в зрителях живой отклик – позитивные эмоции. Чего стоит только дуэт Каролины Бонвиль и Пеликана (Алексей Колган, Елена Моисеева и Павел Любимцев). При их появлении в зале смех не стихает ни на минуту. А роль Пуассона была написана специально для Ефима Шифрина. Пуассон – главный интриган, и когда ему напоминают об этом, благодарит за комплимент.

В «Принцессе цирка» звучат бессмертные арии Имре Кальмана в исполнении ведущих звезд российских мюзиклов под живой оркестр. Так благодаря стараниям творческой команды классическая оперетта «Принцесса цирка» превратилась в динамичный, зрелищный, современный мюзикл.

Несмотря на то что в постановке задействована творческая команда из Канады – режиссер-постановщик Себастьян Солдевилья, хореограф-постановщик Женевьева Дорион-Купаль, художник-постановщик Оливье Ландревиль, – мюзикл, вопреки сомнениям критиков, получился действительно российским. Ведь, помимо красивой картинки, завораживающих трюков, в нем есть прекрасный юмор, душевность, доброта и искренность.

«Для тех, кто работал над постановкой, это был неожиданный и интересный опыт. Мы шли на ощупь и, если честно, до последнего не верили, что получится совместить на одной сцене несколько жанров: оперетту, мюзикл, танец и цирковое искусство», – призналась Марина Швыдкая.

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Последние показы мюзикла «Принцесса цирка» на сцене ДК имени Горбунова в Москве пройдут до 16 июля. Назвав в кассе театра промокод musicved05, можно получить двадцатипроцентную скидку на билеты. Кстати, 16 июля «Принцесса цирка» пройдет в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова и закроет шестой сезон Московского театра мюзикла. Со следующего сезона, с 28 сентября этого года, спектакль можно будет посмотреть в концертном зале «Россия» на Пушкинской площади, куда переезжает Московский театр мюзикла.

Ивонн Кальман,

дочь Имре Кальмана:

– Впервые в истории этой оперетты осуществилась мечта моего отца: сочетание цирка и драматического театра на одной сцене. Это молодая и талантливая постановка объединяет в себе романтику, юмор, не забывая сердце и душу.

Фото Кирилла Драгана