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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Способ сокращения жизни

00:01 / На здоровье
Восемь наиболее часто задаваемых вопросов о курении
Способ сокращения жизни

07-05-13  Наш эксперт

Ольга Степанова,
врач-терапевт отделения медицинской профилактики больницы № 10

По данным исследований, в России табакокурение приводит к преждевременной гибели каждого четвертого жителя страны. Курильщики со стажем живут на 20 лет меньше.

Заболеваемость раком легких в стране за последние 10 лет выросла на 63%. Однако значительная часть россиян не понимает, в чем конкретно заключается вред курения, развитию каких заболеваний оно способствует, как табачный дым влияет на здоровье окружающих. Поэтому в очередном летнем выпуске «На здоровье» – правда о курении в вопросах и ответах.

Существует ли безопасное курение?

Нет. Любые сигареты, любой вид табака и любой способ курения оказывают вредное воздействие на организм человека. В так называемых «легких» сигаретах снижено только количество никотина и смол, а всех остальных вредных веществ ровно столько же, сколько и в обычных сигаретах. Фильтры сигарет задерживают только часть веществ табачного дыма, а для того чтобы задержать, например, оксиды азота и окись углерода (угарный газ), требуются специальные фильтры, как в противогазах.

Действительно ли развивается привыкание к курению?

Да. Вдыхание табачного дыма, благодаря действию никотина и его производных, вызывает приятные ощущения. Может создаться впечатление повышения работоспособности, но оно вскоре сменяется желанием курить еще и еще. Возникает физическая зависимость, когда человек вынужден выкуривать сигарету за сигаретой не столько для того, чтобы получить удовольствие, сколько для того, чтобы восстановить нормальное самочувствие.

Почему у курильщиков бывает кашель?

Раздражающее действие дыма табака приводит к повреждению слизистой оболочки дыхательных путей. Под воздействием токсических веществ дыма табака происходит нарушение движения содержимого бронхов. Скапливающаяся слизь вызывает кашель, как стремление вывести накопившуюся слизь. Особенно характерен утренний кашель курильщика. Такое нарушение приводит к возникновению хронических воспалительных заболеваний легких.

Вызывает ли курение рак?

Да. И не только у курильщика. Даже простое вдыхание дыма табака от рядом сидящего курильщика может способствовать возникновению рака, прежде всего рака легких. Ведь в дыме табака содержатся смолы, в которых обнаружено свыше 200 веществ, вызывающих различные опухоли. По данным Всемирной организации здравоохранения, курильщики в 10 раз чаще заболевают раком (причем раком любой локализации), а те, кто длительно находится в накуренной комнате (пассивные курильщики), – в пять раз чаще.

Почему не все курящие заболевают раком легких или другими заболеваниями?

Организм каждого человека индивидуален и сопротивляется вредным влияниям по-разному. Действительно, существуют люди, которые курят много десятков лет и чувствуют себя относительно неплохо. Но статистика утверждает, что таких людей ничтожно малое количество по сравнению с теми, кто получает «букет» серьезных заболеваний, вызванных курением. Правда же заключается в том, что курение в среднем отнимает 7-10 лет жизни. Смертность среди курильщиков в несколько раз выше, чем среди некурящих.

Является ли курение кальяна, электронных сигарет, вейпов безопасной альтернативой табакокурению?

Конечно, нет. Нужно понимать, что ни один вид курения, так же как и ни один вид табака, не является более или менее опасным. Опасны каждый по-своему. Например, отличительной чертой курения кальянов является в десятки раз большее по продолжительности время вдыхания дыма (до нескольких часов). А любители такого «модного» вида курения, как вейп, порой на протяжении всего дня не выпускают этот прибор из рук. Нетрудно представить, насколько сильное кислородное голодание развивается в таких случаях в организме.

Может ли отказ от курения помочь человеку, который курил всю жизнь?

Да, конечно. Чем раньше человек бросает курить, тем больше у него шансов не заболеть тяжелыми заболеваниями. Состояние организма начнет улучшаться уже через несколько минут после последней сигареты. Через 20 минут пульс и давление придут в норму. Через несколько часов в легких нормализуется насыщение крови кислородом. Через 3-5 дней вернется нормальное ощущение вкуса и запаха. Через две недели тонус и эластичность кровеносных сосудов будут соответствовать вашему возрасту. Через 3-4 месяца функция легких начнет восстанавливаться. Через год риск инфаркта станет вдвое меньше.

Что может посоветовать врач желающим бросить курить?

Прежде всего основательно обдумать причину, по которой человек желает прекратить курение (т.е. мотивация). Как только эта причина становится понятной, можно считать, что 80% успеха у вас в кармане. Расстаться с сигаретой раз и навсегда – это наиболее предпочтительный выбор для людей без сопутствующих хронических заболеваний, как правило, молодых и имеющих слабую или среднюю никотиновую зависимость. Но необходимо помнить, что отказ от курения – это не одноразовый акт «взял и бросил», а длительный процесс выхода из зависимости. Особенно трудно приходится в первые 2-3 месяца, когда еще все друзья знают, что вы курите, и предлагают вам закурить. В это время необходимо изменить некоторые свои привычки: избегать мест и компаний, где курят, занять свое свободное время, чтобы руки не тянулись за пачкой сигарет. Важно избавиться от всех сигарет у себя дома, в машине, в карманах. Курильщикам со стажем, с высокой и очень высокой никотиновой зависимостью, с большим количеством хронических заболеваний отказаться от курения поможет индивидуально подобранная медикаментозная программа. Как правило, такие курильщики даже при очень большом желании бросить курить не могут справиться с пагубной привычкой самостоятельно. В таком случае консультация специалиста и медикаментозная поддержка просто необходимы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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