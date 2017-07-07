Жизнь без сигарет

Иван Крестьянинов, общественный деятель, блогер:

Лето. Самое время начать вести здоровый образ жизни. Мы продолжаем мотивировать к этому наших читателей. В каждом выпуске рубрики «На здоровье» известные и публичные рязанцы рассказывают о том, как заботятся о своем здоровье и поддерживают себя в хорошей физической форме. Самые смелые делятся опытом избавления от вредных привычек. Мы уверены, что личный пример наших героев для кого-то, возможно, станет хорошим жизненным стимулом.





– Сейчас мне 27 лет. А бросил курить, когда мне было 23. К этому возрасту я уже имел стаж курильщика не менее 10 лет. Решение это далось мне, надо сказать, нелегко. Но бросил в один день, решительно выбросил все курительные приборы из дома вместе с лежавшим блоком сигарет. Параллельно, понимая сложность этого момента, перестал употреблять любые алкогольные напитки.

Здоровому и некурящему человеку понять это довольно сложно, но бросить курить действительно легко. Надо только заручиться внутренней уверенностью и перестать курить в один момент раз и навсегда. Будет ли это четверг или понедельник (все же любят начинать «новую жизнь» с понедельника, так проще откладывать), будет ли это новый год или очередной день рождения, но бросить курить надо здесь и сейчас. Никаких сигарет «лайт», «по 2 сигареты», «покупать не буду, буду только стрелять». Все это только глупые игры с самим собой. Но при этом надо помнить, что сорваться можно в любой момент – и через день, и через год, и через 10 лет. Поэтому отсчет времени в голове бывшего курильщика должен идти именно со дня бросания вредной привычки. Первые месяцы я успокаивал себя так. В моменты, когда хотелось закурить, говорил себе: «Я закурю, но через 10 минут». И продолжал заниматься своими делами. Смотрел через 10 минут на часы и понимал, что курить уже не хочется и не хочется терять тот драгоценный стаж «некурильщика». День, неделя, месяц, год.... И чем дальше, тем меньше желание к этому возвращаться. Все идет точно так же, как и ранее, просто вы вообще не думаете о сигаретах. Ну и еще приятный момент – первый месяц-два без сигарет каким-то образом обостряются все вкусовые рецепторы, и вкус жизни становится по-настоящему ярким. Что касается здорового образа жизни, то эталоном ЗОЖ назвать себя не могу. Раньше занимался бегом, сейчас уже нет. Но надеюсь, что недостаток движения компенсирую тем, что все работы на даче по строительству дома и его обустройству стараюсь делать сам. Работы довольно тяжелые. Например, в прошлые выходные мы с отцом выкапывали яму под скважину два метра глубиной и столько же в диаметре. Тешу себя надеждой, что, когда немного подрастут дети, буду заниматься спортом вместе с ними.