14:52 МСК
Пятница
07 / 07 / 2017
Выпуск № 124 (5411)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
22

Неукротимый Венюков

00:01 / Хронограф
Известный военный географ, писатель, путешественник родился и провел детство на рязанской земле
Неукротимый Венюков

Михаил Иванович Венюков побывал в десятках стран на разных континентах и не добрался только до Австралии и Антарктиды. Он оставил после себя огромное научно-литературное наследие. Его именем названы село и река в Хабаровском крае, мыс на Курилах и перевал через Сихотэ-Алинь в Приморском крае. В июле исполняется 185 лет со дня рождения М.И. Венюкова.

А родился Михаил Венюков в 1832 году в селе Никитинское Пронского уезда Рязанской губернии. Теперь село называется Никитино и находится в Кораблинском районе. Там сохранилась церковь, в которой Венюкова крестили. Был Михаил одним из шестерых сыновей в семье. Отец его – офицер, участник Отечественной войны 1812 года, орденоносец и владелец 20 крепостных душ. Мать – дальняя родственница М.И. Кутузова, в честь которого и назвали Венюковы сына. А воспитывала Михаила бабушка Елизавета Петровна Кутузова, которая жила неподалеку от Никитинского – помещицей без всякого дохода. Она научила внука читать, да так бойко, что в семь лет мальчик одолел «Евгения Онегина». Видимо, в доме водились книги, и Миша читал их много, на разных языках и из разных областей знаний.

Это позволило ему в 13-летнем возрасте поступить во второй класс кадетского корпуса в Петербурге, на казенный кошт, ибо денег в семье не было. Пять лет учебы для Венюкова не были приятным препровождением, за отставание в учебе, нарушения дисциплины в корпусе безжалостно секли. Император Николай рощу корпусу подарил – на розги. Михаил много читал, интересовался естественными науками, ненавидел муштру. Но выпущен был в 1850 году артиллерийским прапорщиком и даже служил в полку в Серпухове. Но он понимал, что гарнизонная служба не для него. В 1853 году Венюков возвращается в Петербург, становился репетитором по физике в кадетском корпусе и поступает вольнослушателем в университет. Эта способность учиться, в огромных объемах получать и систематизировать знания еще поможет ему в будущей жизни.

В 1854 году Михаил Венюков поступает в Николаевскую Академию Генерального штаба на отделение топографов. Учебное заведение для высшего российского офицерства было тогда не слишком популярным, чины в русской армии давали не образованным, а родовитым офицерам. Венюкову из родовитой, но обедневшей дворянской семьи ничего не оставалось другого, как учиться, тем более что образование в академии давали основательное. Академия окончена в 1856 году, а в начале мая 1857 года поручик Венюков был откомандирован в Иркутск в распоряжение губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. Венюкову было поручено составить доклад о землях, прилегающих к реке Амур, с которым губернатор ознакомился для обсуждения вопроса об освоении этих русских земель с императором Александром II. Доклад получился толковым, и Муравьев не только взял с собой Венюкова на Дальний Восток, но вскоре поручил ему возглавить экспедицию на реку Уссури, в Амур впадающую. По Уссури Венюков с командой в четырнадцать человек должен был переправиться через хребет Сихотэ-Алинь и дойти до океана.

Ему повезло со временем. Именно в эти годы, в течение полувека, Россия энергично продвигала свои границы на юг и восток, до Закавказья, Тянь-Шаня, Тихого океана. После поражения в Крымской войне Россия, как во многом и сейчас, обратила свой взгляд в Азию, присматривалась к своим соседям, определяла здесь границы своего влияния, своих интересов. Стране нужны были тогда такие люди, как Венюков, способные идти вперед и расставлять вешки.

700 верст вдоль реки Уссури 26-летний Михаил Венюков прошел пешком, подсчитывая шаги – он хотел, чтобы его топографическая съемка была точной. Это тогда он преодолел перевал, который стал потом носить его имя. К океану они вышли не в том месте, где предполагалось. Руководитель экспедиции заболел и не смог продолжать путь. Но крест у места выхода к океану был установлен – так тогда обозначалось российское присутствие.

У Венюкова впереди было еще множество экспедиций – в Китай и Японию, где он занимался тем, что теперь называется разведкой. В Центральную Азию, на Алтай, Кавказ, в Турцию. Результатом всех его поездок были отчеты в Генеральный штаб, лекции в академии Генштаба. А еще выступления в Русском географическом обществе и книги. Венюков написал о своих путешествиях, наблюдениях много, публиковался в журналах, и полное собрание его сочинений, и сегодня необыкновенно интересных, не издано до сих пор.

Он сделал общественным достоянием обсуждение геополитических вопросов, по которым до него было принято дискутировать в закрытом режиме на уровне МИДа, военного министерства и в кругах, близких к императору. Он был критически настроен по отношению к нравам российской бюрократии на окраинах России и на самом высоком уровне. Он вел переписку с А.И. Герценом. Венюков был человеком, призванным служить делу, а не лицам. За это его не любили. В 1876 году, получив звание генерал-майора, Венюков попросился в отставку. Причем сделал это, обратившись с письмом к императору. Письмо было по содержанию таково, что ему не предложили продолжить службу.

Венюкову было всего 44 года. Он уехал за границу и жил там еще 25 лет, продолжая учиться в университетах в Женеве и Париже и писать. А еще он в эти годы много путешествовал, побывал в Африке, Южной Америке, на севере Европы, посетил Италию и Британию. Он публиковался, активно общался с русской эмиграцией. Написал мемуары. В конце жизни оформил завещание, в котором оставил все свои небольшие средства родному селу Никитинскому, селу Венюково на Дальнем Востоке, а книги – библиотекам Хабаровска и Владивостока. На его деньги были построены земские школы, а книги до сих пор – в фондах краевых библиотек. Умер Михаил Иванович в 1901 году в совершенном одиночестве, в Париже. Похоронен, как и завещал, рядом с А.И. Герценом, в Ницце. Недавно о Венюкове сняли документальный фильм. О нем написано множество статей и одна научная книга. А жизнь его достойна приключенческого романа. И памяти на родине.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вопрос прокурору
Марш приамурских партизан
Люди старшего поколения хорошо знают эту песню
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Секреты счастья
Ими рязанцы поделились на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности
Вячеслав Астафьев
Событие
Открыто – о важном
В региональном правительстве состоялась очередная пресс-конференция врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Людмила Иванова
Событие
Затянувшееся строительство
Вопрос о возведении жилья в Кораблине глава региона поручил решить в кротчайший срок
Юрий Евстифеев
Событие
Плюс спецсвязь
На очередном заседании Избирательная комиссия Рязанской области рассмотрела 11 вопросов повестки дня
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Дорожный ремонт
На Первомайском проспекте начались работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
Общество
Активные жители получили поддержку
В 2017 году в регионе будет реализовано 30 местных инициатив
Татьяна Железнова
Событие
За профессионализм и созидание
В правительстве области рязанцам вручили региональные и федеральные награды
Вячеслав Астафьев
Эхо события
Раз в году и только там
Рязанский край на книжном фестивале «Красная площадь» представила областная библиотека им. Горького
Читатель - газета
Работа с жильем и обучением
Троицкая фабрика ищет швейников
Татьяна Железнова
Читатель - газета
Кооперативам пропишут стандарт
Читатель - газета
Жучки или черные лесорубы?
К контролю за вырубками подключилась общественность
Димитрий Соколов
Актуально
Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое
После введения финансовой ответственности за невыполнение госпрограммы регионы вернули в бюджет более полумиллиарда рублей
Актуально
Ученых сплотила эпидемия ожирения
Стремительный набор лишнего веса и ухудшение состояния здоровья россиян подтолкнули представителей науки к объединению в совет
Экология
Нашим рекам и озерам – чистые берега
С начала июня и до конца июля акция под таким названием проходит в нашей области.
Лада Петрова
Экология
С любовью к природе и родной земле
Ходят в походы и изучают особенности рязанского края юннаты клуба «Хозяин Мещеры».
Лада Петрова
Экология
Растите, журавлята!
В питомнике редких видов журавлей Окского заповедника в этом году растут четыре ручных птенчика: три японских журавленка и немного старше года – серый. Каждому птенцу, как и ребенку, при рождении дается имя и свидетельство ...
Собеседник
Клуб по сезону
С какими новыми вызовами сталкивается сегодня школа
Татьяна Банникова
Люди дела
Волшебная сила позитива
Творчество помогает малому бизнесу добиваться успеха
Юрий Евстифеев
Культура
В гости к прекрасному
Рязанский живописец провел экскурсию в московском музее для ветеранов МВД
Татьяна Клемешева
Спорт
Сила духа
Как Михайлов становится центром развития паралимпийского движения в регионе
Спорт
Счастливый юбилей
Директор Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» Владимир Скрипченко отпраздновал 70-летие
Вячеслав Астафьев
Спорт
Продолжение следует
Рязанские волейболисты – «пляжники» выступили на третьем этапе чемпионата и первенства ЦФО в Тульской области
Общество
И математик, и литератор
Димитрий Соколов
Общество
Альма-матер по переписке
Как абитуриенту правильно оформить почтовое отправление, чтобы поступить в вуз
Общество
Баллы для будущего
В рязанских вузах идут приемные кампании
Наши новости
Проводники русской культуры
В РГУ имени С.А. Есенина прошло пленарное заседание Всероссийского семинара для участников Международной программы «Послы русского языка в мире»
Анна Добролежа
Наши новости
Заметки поколений
Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса
Татьяна Клемешева
Наши новости
По закону
Рязанские антимонопольщики провели очередные публичные слушания
Михаил Скрипников
Территория закона
Ждет ли россиян сиеста?
В Госдуме на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который предлагает сделать обеденный перерыв летом длиннее
Марина Шерфединова
Территория закона
Свет мой, зеркальце…
Роскомнадзор России сможет блокировать пиратские сайты без решения суда
Марина Шерфединова
Территория закона
Скидываемся, граждане!
Госдума поддержала введение курортного сбора в четырех регионах страны
Марина Шерфединова
Территория закона
Вопрос прокурору
Языковой портал
Казнить нельзя помиловать
Продолжаем наш разговор о знаках препинания
На здоровье
Способ сокращения жизни
Восемь наиболее часто задаваемых вопросов о курении
Людмила Иванова
Культурная среда
Красивая история любви
Никогда еще цирк не присутствовал так зримо и ощутимо на театральной сцене, как в новой постановке мюзикла «Принцесса цирка»
Ольга Драган
Фотовзгляд
Подарки лета
Фото Владимира Проказникова
Вернисаж
Счастье на холсте
Художники-любители дарят Рязани в непогоду лето
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы