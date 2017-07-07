Неукротимый Венюков

Известный военный географ, писатель, путешественник родился и провел детство на рязанской земле

Михаил Иванович Венюков побывал в десятках стран на разных континентах и не добрался только до Австралии и Антарктиды. Он оставил после себя огромное научно-литературное наследие. Его именем названы село и река в Хабаровском крае, мыс на Курилах и перевал через Сихотэ-Алинь в Приморском крае. В июле исполняется 185 лет со дня рождения М.И. Венюкова.

А родился Михаил Венюков в 1832 году в селе Никитинское Пронского уезда Рязанской губернии. Теперь село называется Никитино и находится в Кораблинском районе. Там сохранилась церковь, в которой Венюкова крестили. Был Михаил одним из шестерых сыновей в семье. Отец его – офицер, участник Отечественной войны 1812 года, орденоносец и владелец 20 крепостных душ. Мать – дальняя родственница М.И. Кутузова, в честь которого и назвали Венюковы сына. А воспитывала Михаила бабушка Елизавета Петровна Кутузова, которая жила неподалеку от Никитинского – помещицей без всякого дохода. Она научила внука читать, да так бойко, что в семь лет мальчик одолел «Евгения Онегина». Видимо, в доме водились книги, и Миша читал их много, на разных языках и из разных областей знаний.

Это позволило ему в 13-летнем возрасте поступить во второй класс кадетского корпуса в Петербурге, на казенный кошт, ибо денег в семье не было. Пять лет учебы для Венюкова не были приятным препровождением, за отставание в учебе, нарушения дисциплины в корпусе безжалостно секли. Император Николай рощу корпусу подарил – на розги. Михаил много читал, интересовался естественными науками, ненавидел муштру. Но выпущен был в 1850 году артиллерийским прапорщиком и даже служил в полку в Серпухове. Но он понимал, что гарнизонная служба не для него. В 1853 году Венюков возвращается в Петербург, становился репетитором по физике в кадетском корпусе и поступает вольнослушателем в университет. Эта способность учиться, в огромных объемах получать и систематизировать знания еще поможет ему в будущей жизни.

В 1854 году Михаил Венюков поступает в Николаевскую Академию Генерального штаба на отделение топографов. Учебное заведение для высшего российского офицерства было тогда не слишком популярным, чины в русской армии давали не образованным, а родовитым офицерам. Венюкову из родовитой, но обедневшей дворянской семьи ничего не оставалось другого, как учиться, тем более что образование в академии давали основательное. Академия окончена в 1856 году, а в начале мая 1857 года поручик Венюков был откомандирован в Иркутск в распоряжение губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. Венюкову было поручено составить доклад о землях, прилегающих к реке Амур, с которым губернатор ознакомился для обсуждения вопроса об освоении этих русских земель с императором Александром II. Доклад получился толковым, и Муравьев не только взял с собой Венюкова на Дальний Восток, но вскоре поручил ему возглавить экспедицию на реку Уссури, в Амур впадающую. По Уссури Венюков с командой в четырнадцать человек должен был переправиться через хребет Сихотэ-Алинь и дойти до океана.

Ему повезло со временем. Именно в эти годы, в течение полувека, Россия энергично продвигала свои границы на юг и восток, до Закавказья, Тянь-Шаня, Тихого океана. После поражения в Крымской войне Россия, как во многом и сейчас, обратила свой взгляд в Азию, присматривалась к своим соседям, определяла здесь границы своего влияния, своих интересов. Стране нужны были тогда такие люди, как Венюков, способные идти вперед и расставлять вешки.

700 верст вдоль реки Уссури 26-летний Михаил Венюков прошел пешком, подсчитывая шаги – он хотел, чтобы его топографическая съемка была точной. Это тогда он преодолел перевал, который стал потом носить его имя. К океану они вышли не в том месте, где предполагалось. Руководитель экспедиции заболел и не смог продолжать путь. Но крест у места выхода к океану был установлен – так тогда обозначалось российское присутствие.

У Венюкова впереди было еще множество экспедиций – в Китай и Японию, где он занимался тем, что теперь называется разведкой. В Центральную Азию, на Алтай, Кавказ, в Турцию. Результатом всех его поездок были отчеты в Генеральный штаб, лекции в академии Генштаба. А еще выступления в Русском географическом обществе и книги. Венюков написал о своих путешествиях, наблюдениях много, публиковался в журналах, и полное собрание его сочинений, и сегодня необыкновенно интересных, не издано до сих пор.

Он сделал общественным достоянием обсуждение геополитических вопросов, по которым до него было принято дискутировать в закрытом режиме на уровне МИДа, военного министерства и в кругах, близких к императору. Он был критически настроен по отношению к нравам российской бюрократии на окраинах России и на самом высоком уровне. Он вел переписку с А.И. Герценом. Венюков был человеком, призванным служить делу, а не лицам. За это его не любили. В 1876 году, получив звание генерал-майора, Венюков попросился в отставку. Причем сделал это, обратившись с письмом к императору. Письмо было по содержанию таково, что ему не предложили продолжить службу.

Венюкову было всего 44 года. Он уехал за границу и жил там еще 25 лет, продолжая учиться в университетах в Женеве и Париже и писать. А еще он в эти годы много путешествовал, побывал в Африке, Южной Америке, на севере Европы, посетил Италию и Британию. Он публиковался, активно общался с русской эмиграцией. Написал мемуары. В конце жизни оформил завещание, в котором оставил все свои небольшие средства родному селу Никитинскому, селу Венюково на Дальнем Востоке, а книги – библиотекам Хабаровска и Владивостока. На его деньги были построены земские школы, а книги до сих пор – в фондах краевых библиотек. Умер Михаил Иванович в 1901 году в совершенном одиночестве, в Париже. Похоронен, как и завещал, рядом с А.И. Герценом, в Ницце. Недавно о Венюкове сняли документальный фильм. О нем написано множество статей и одна научная книга. А жизнь его достойна приключенческого романа. И памяти на родине.