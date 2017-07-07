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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Марш приамурских партизан

00:01 / Хронограф
Люди старшего поколения хорошо знают эту песню
Марш приамурских партизан

Она и сейчас иногда звучит в исполнении ансамбля имени А.В. Александрова. Впервые коллектив записал эту песню еще в 1929 году, слегка подправив текст. Его тогда приписывали поэту-песеннику Сергею Алымову. Автором мелодии был назван ротный командир одной из частей Украинского военного округа Илья Атуров.

Вскоре обнаружилось, что мелодию написал в 1919 году Дмитрий Покрасс, а стихи, в 1920 году, – Петр Парфенов. Об этом в 1934 году появилась коллективная статья в журнале «Красноармеец-краснофлотец».

Оказывается, поэт, писатель, журналист Петр Парфенов родился в селе Путятино в июле 1894 года. Но если обратиться к всезнайке Интернету, он назовет другое место рождения – с. Никольское Уфимской губернии. Здесь, похоже, кроется одна из обычных в то время историй: родители Петра Парфенова действительно из Путятина. Рязанское безземельное крестьянство было очень мобильно, вот и перебрались Парфеновы в Башкирию, а когда – до рождения сына или после – остается предметом дискуссии. В Путятине Петра Парфенова считают земляком.

У него была короткая, но полная событиями жизнь. А в ней – Приморье, фронты Первой мировой войны, Алтай, Забайкалье, Харбин… Довелось служить и в царской армии, и в красной, и в белой, и в партизанах. Слова своей самой знаменитой, но не единственной песни он написал, находясь на службе в народно-революционной армии Дальневосточной республики в 1920 году. Ей было предписано посвящение: «Светлой памяти Сергея Лазо, сожженного японо-белогвардейцами в паровозной топке». С 1922 года Петр Парфенов жил в Москве, был инструктором ЦК партии, начальником госплана РСФСР, журналистом, писателем. В 1935 году он арестован, в 1937-м расстрелян.

А песня его живет отдельной от автора жизнью. На эту же музыку написано множество текстов в разных странах и армиях. Когда в 1934 году пытались вернуть авторство «Дальневосточной партизанской», этого не успели сделать до исключения из партии и ареста Петра Парфенова. В 1956 году он был официально реабилитирован, а в 1962 году суд подтвердил авторство Петра Парфенова. Его именем названа улица в селе Завьялове Алтайского края, в Барнауле и в г. Спасск-Дальнем Приморского края.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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