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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Казнить нельзя помиловать

00:01 / Языковой портал
Продолжаем наш разговор о знаках препинания

В прошлый раз, дорогие друзья, мы говорили о запятых, горящих желанием выделить те слова, которые в этом совсем даже не нуждаются или нуждаются не всегда (вдруг, тем не менее, однако…). Лишний знак препинания – это ведь полноценная пунктуационная ошибка. А лишние ошибки нам ни к чему. Сегодня – о необходимости запятых.

Не так давно сетовали на то, что эпистолярный жанр практически изжил себя. Но, оказалось, что он просто видоизменился. Увы, не похорошел, но существует. И даже разворачивается (часто во всей своей безграмотной красе) на экранах мобильных телефонов и бескрайних просторах Интернета. И если кто-то в комментариях спорит о сути проблем, заявленных в постах, то кто-то пристально следит за тем, насколько правильно это делается. И громы-молнии антагонизма во всю гремят и сверкают, возводя невидимые баррикады между мирными гражданами. Ортодоксов, естественно, не любят. Да и поделом! Но и неряшливую речь не поощряют, что тоже правильно. Очевидно, нужно искать золотую середину. Лично мне (как и большинству пользователей) хотелось бы мира и согласия в соцсетях. Достичь лада (во всяком случае, во взглядах на грамотность), думается, довольно просто. С одной стороны – ответственность за написанное самим собой (всяческие языковые приколы и изощрения допустимы; естественно, если понятно, что это именно приколы, а не дремучая безграмотность), с другой – великодушие и лояльность по отношению к написанному кем-то (не цепляться по мелочам, показывая свою невозможную образованность).

Увлеклась, простите великодушно. Возвращаемся к запятым. Почему не все и не всегда их ставят, даже если речь идёт о довольно простой конструкции? Ответ прост: не чувствуют интонаций, не понимают до конца сути предложения, не замечая, что состоит оно зачастую из отдельных смысловых блоков. А задача знаков препинания заключается именно в том, чтобы указать на смысловое членение высказывания.

Главное – научиться видеть ядро предложения, то есть его грамматическую основу, и от неё-то и танцевать. Захотели внести в краткое сообщение дополнительную информацию – к вашим услугам и уточняющие слова, и причастные обороты, и деепричастные, и придаточные предложения. И чаще всего всё это выделяется запятыми. Нужно выразить своё отношение к тому, о чём сообщается в предложении (уверенность, сомнение, удовлетворение или разочарование), или параллель какую-нибудь провести? На помощь придут вводные слова, словосочетания и даже целые предложения. Их тоже надо непременно выделить: чаще всего – запятыми, а иногда – тире или скобками. А уж если вы видите, что в предложении не одна грамматическая основа, а две или больше (то есть вы имеете дело со сложным предложением, в состав которого входят два или несколько простых), будьте любезны найти границы каждого простого предложения и обозначить их запятыми (правда, у нас есть ещё тире и двоеточие, но это отдельный разговор).

Запятая – самый распространённый знак в русской письменности. Ведь точка в предложении одна, а запятых автор может наставить столько, что считать устанешь. В Древней Руси глагол «запяти» означал «зацепиться» или «задеть». Запятую ставят, когда хотят сказать: «Я ещё не закончил своё сообщение, читайте дальше». Таким образом, запятая противопоставлена точке (сообщение не закончено). Вместе с тем запятые – это своеобразные преграды, указывающие на некоторую обособленность отдельных смысловых фрагментов предложения.

Приходилось видеть людей, для которых что причастие, что деепричастие – всё одно! А запятые рисуют там, где надо. Что это? Языковое чутьё, разумеется! Книжек много читали в своё время, хоть и правила не учили. Бывают и такие уникумы, кто и книжек-то не читал, а пишут – любо-дорого, без ошибок. Но это врождённое. И редкость, конечно.

Кому-то может показаться, что знаки препинания усложняют нам жизнь. Напротив. Облегчают. И ещё как! Запишите любой текст без знаков и посмотрите, что получится… Современные поэты (да и прозаики тоже) любят так делать, подчёркивая свою независимость от таких «глупых условностей», как точки, запятые и всякие-разные двоеточия-тире. Поток сознания, одним словом. Да и пусть себе экспериментируют, развлекая друг друга. Только когда мы говорим о нормальной письменной речи – художественной или деловой – без знаков обойтись невозможно. И любой адекватный человек хочет получить вразумительный текст, будь то рассказ о событии, деловая бумага или объяснение в любви.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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