Ждет ли россиян сиеста?

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который предлагает сделать обеденный перерыв летом длиннее

Как сообщается в пояснительной записке к документу, действующая редакция статьи 108 ТК РФ устанавливает, что «в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут».

В летнее время года, особенно в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости. А из-за приема пищи происходит отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость и уменьшает работоспособность. Следовательно, организму требуется больше времени для восстановления своих сил и возвращения к полноценной работе.

«Особенно важен полноценный обеденный отдых тем, кто в силу обстоятельств должен рано просыпаться. Биологические ритмы человека настроены так, что послеобеденный упадок сил – это явление, которое проявляется примерно через 8 часов после утреннего пробуждения, независимо от того, был ли обед или нет. В этой ситуации большая продолжительность послеобеденного отдыха будет способствовать большей производительности труда», – пишут инициаторы законопроекта. По их заверениям, увеличение продолжительности дневного отдыха, то есть перерыва на работе, исключит нагрузки на организм во время жары, а также восполнит силы работающего населения страны.

Законопроект предлагает в летнее время увеличить время обеденного перерыва минимум до двух астрономических часов, не увеличивая общую продолжительность рабочего дня. Согласно документу, нормальная продолжительность рабочего времени в летнее время года не должна превышать 35 часов в неделю. В соответствующем процентном соотношении изменена и сокращенная продолжительность рабочего времени, установленная ст. 92 ТК РФ.