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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Свет мой, зеркальце…

00:01 / Территория закона
Роскомнадзор России сможет блокировать пиратские сайты без решения суда
Автор фото: Сергей Ларин | Свет мой, зеркальце…
Фото: Сергей Ларин.

Копии пиратских сайтов, или так называемые «зеркала», теперь можно будет блокировать в течение суток, пишет «Российская газета». Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.

В настоящее время блокировать пиратские сайты можно только после соответствующего решения суда. Однако пиратские сайты клонируются быстрее, чем Роскомнадзор их закрывает. По новому закону для блокировки копии сайта с запрещенным контентом не придется получать решение суда и закрыть доступ к такому сайту можно будет уже в течение суток.

«Доказав, что это «зеркало», можно блокировать такой сайт без отдельного решения суда», – говорит Евгений Ицаков, доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

Кроме того, после вступления закона в силу поисковики будут обязаны исключать заблокированные «зеркала» из поисковой выдачи.

Документ работает на защиту авторских прав. «Мы не можем продавать диски с фильмами и музыкой, любой информацией, если она есть в свободном доступе в Интернете», – говорит Евгений Ицаков.

Закон вступит в силу с 1 октября этого года.

Эксперт отмечает, что сейчас сохраняется возможность заходить на сайты с запрещенным содержанием через прокси-серверы. «Они позволяют создать впечатление, что мы заходим в Интернет не из России, а из какой-то другой страны. И тогда ограничения на нас не действуют», – говорит Евгений Ицаков. Но законодатели уже работают над запретом таких соединений.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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