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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Скидываемся, граждане!

00:01 / Территория закона
Госдума поддержала введение курортного сбора в четырех регионах страны
Автор фото: Людмила Иванова | Скидываемся, граждане!
Фото: Людмила Иванова.

Законопроект о введении курортного сбора с туристов в четырех российских регионах принят в первом чтении, сообщает сайт Госдумы РФ. «За» высказалось 313 депутатов, против – 68.

Согласно документу, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 –2022 годах будет проведен эксперимент, который предусматривает сбор платы за пользование курортной инфраструктурой с туристов. Если раньше законотворцы предлагали взимать с туристов до 200 рублей в день, то после поправок сумма уменьшилась. Теперь законопроект предполагает, что туристы должны будут выкладывать не более 100 рублей с человека ежесуточно. Сумма сборов будет меняться в зависимости от сезона, а некоторые категории граждан (несовершеннолетние граждане, Герои России и труда, ветераны Великой Отечественной войны, а также жители регионов – участников эксперимента) и вовсе будут освобождены от обязанности платить курортный сбор. Результаты эксперимента будут изучаться. В том случае, если эксперимент «пройдет удачно», его распространят и в других регионах страны. Курортный сбор в настоящее время взимают во многих популярных у туристов городах Италии, Германии, США, Испании, Франции.

Законопроект вызвал живое обсуждение у депутатов, многие из которых выступили против новеллы. Олег Шеин из «Справедливой России» заявил, что фракция не будет голосовать за принятие этого документа, пишет сайт pravo.ru. По мнению парламентария, такие нововведения приведут к обратному результату – туристы выберут более дешевый отдых в других странах или станут снимать частное жилье. Его поддержал и коммунист Николай Харитонов, который отметил, что фракция пока воздержится от голосования. Харитонов считает, что даже сбор в 100 рублей существенно увеличит затраты отдыхающих. «Семья из четырех человек должна будет потратить на несколько тысяч больше. Хотя в Турции стоимость суточного проживания стоит гораздо меньше», – заметил депутат. С ним был солидарен и Михаил Дегтярев из ЛДПР. Другие парламентарии заявили, что такую меру надо было ввести давно, аргументируя тем, что эксперимент позволит проводить мониторинг ситуации на рынке на протяжении всего срока.

Замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, представляющий законопроект, заявил, что ответить на все вопросы, которые возникли у депутатов, получится только после начала эксперимента. В том числе можно будет просчитать и экономически обоснованную ставку сбора.

Ранее законопроект о курортном сборе одобрил комитет Думы по бюджету и налогам. Ввести такую меру на курортах РФ осенью прошлого года предложил Президент Владимир Путин.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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