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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Вопрос прокурору

00:01 / Территория закона

«У меня в собственности автомобиль, на котором мой родственник, который был вписан в страховку, попал в ДТП и был признан виновным в автоаварии. Подскажите, могут ли меня, как собственника, обязать выплачивать материальный ущерб пострадавшей стороне?»

 

Борис, г. Рязань

 

Отвечает помощник прокурора Московского района Рязани, юрист 2 класса Т.А. Маслюк:

– Довольно часто пострадавшие в дорожной аварии пытаются взыскать причиненный ущерб не с виновника аварии, а с собственника транспортного средства. Однако, как пояснил Верховный Суд Российской Федерации, такие исковые требования незаконны. Собственник автомобиля, который передал машину другому лицу на законных основаниях, не несет ответственности за совершенное данным лицом дорожно-транспортное происшествие.

Следует также помнить, что согласно Правилам дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, в настоящее время лицо, управляющее чужим транспортным средством, не обязано при себе иметь доверенность от собственника. Право владения подтверждает полис ОСАГО, в который этот водитель вписан.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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