Проводники русской культуры

В РГУ имени С.А. Есенина прошло пленарное заседание Всероссийского семинара для участников Международной программы «Послы русского языка в мире»

Представители руководства правительства Рязанской области, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Общественной палаты Российской Федерации, АНО «Русская гуманитарная миссия», Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина обратились к 40 участникам, приехавшим из 9 регионов, с приветственными словами. Эксперты поделились опытом по продвижению русского языка, отечественной литературы и культуры в России и за рубежом.

Заместитель генерального директора АНО «Русская гуманитарная миссия» Ирина Васильева рассказала о создании уникального учебника по русскому языку для жителей арабских стран.

Успешный опыт продвижения русского языка и отечественной литературы в регионе и мире имеет Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире». Она реализуется с 2015 года Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. За полтора года волонтерами было проведено 24 образовательные экспедиции в регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья и обучено более 4,5 тысячи детей.

– Русский язык в странах СНГ изучают не меньше, чем раньше: его проходят в школе, взрослые и дети смотрят российское телевидение. Но вот поговорить на русском дети могут только на уроке, так как носителей языка среди местного населения осталось очень мало. Отсюда произошло ухудшение владения русским языком, – говорит методист программы Татьяна Кудоярова. – Когда наши студенты приезжают с активными и интерактивными программами в школы, это становится очень хорошим импульсом к изучению русского языка, дополнительной мотивацией. Особенно ценно, что после отъезда волонтеры сохраняют дружбу с ребятами, поддерживают с ними общение на русском языке посредством соцсетей и обычных бумажных писем.

Для волонтеров участие в программе – ценный опыт педагогической деятельности и большой личностный рост, ведь чтобы стать послом русского языка в мире, они проходят большие испытания.

Студентка МПГУ Юлия Крылова учится на педагога русского языка и литературы. Она давно следила за деятельностью проекта и в этом году решила принять в нем участие.

– Я считаю, что это очень важная миссия, – говорит Юлия. – В современном мире люди имеют недостаточно полное представление о русской культуре, а из-за этого и о русских людях. А когда послы приезжают в зарубежные города и села, открыто общаются со школьниками, рассказывают о традициях, местные жители получают возможность познакомиться с широкой русской душой и нашей культурой.