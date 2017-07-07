Заметки поколений

Рязанские семьи смогут рассказать свои истории в рамках всероссийского конкурса

Встречи, открытия, трудности и радости, секреты взаимопонимания и житейские моменты – из этого складывается жизнь многих поколений родителей и детей. Жителей Рязанской области приглашают рассказать о своих родных и близких.

Поделиться опытом смогут приемные родители, воспитывающие подростков от 14 до 18 лет, молодые люди от 18 до 25 лет, а также семьи, в которых живут дети с особенностями развития. В этом году всероссийский конкурс приемных семей «Наши истории» состоится в третий раз.

Рассказы в свободной форме будут приниматься до 27 сентября 2017 г. на сайте www.nashiistorii.org. Эксперты – общественные деятели, литераторы, журналисты, а также опытные приемные родители – выберут лучшие истории. Также до 16 октября 2017 г. решать судьбу конкурсантов будут посетители сайта. Они смогут прочесть конкурсные работы в Интернете и отметить лучшие. Итоги конкурса подведут 7 ноября, а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели гран-при и приза народного голосования встретятся на церемонии награждения.

Конкурс «Наши истории» проводит благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко, который уже более 25 лет помогает детям и семьям в России и за рубежом. В первом конкурсе в 2015 году участвовали 432 приемные семьи из 63 регионов России. А в 2016 году молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет рассказали, как росли в приемных семьях. Их воспоминания легли в основу книги «Неправильный аист». Узнать о конкурсе больше можно на страницах в социальных сетях: https://www.facebook.com/ourstories.contest и http://vk.com/ourstories.contest.