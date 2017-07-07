Рязанские антимонопольщики провели очередные публичные слушания

Специалисты УФАС отчитались о своей работе и ответили на ряд насущных вопросов бизнес-сообщества о тонкостях применения антимонопольного законодательства, ограничении прав естественных монополий, судебной практике и возможности защиты малого бизнеса при «наступлении» торговых сетей.

Антимонопольное ведомство имеет возможность регулировать положение дел на рынке в рамках закона как в судебном, так и во внесудебном порядке. Кроме того, служба возбуждает дела не по факту, а уже по признакам нарушения антимонопольного законодательства – это разрешено законом. И позволяет достаточно эффективно контролировать ситуацию.

Руководитель рязанского управления ФАС Юрий Гребнев рассказал о последних громких делах, которые были рассмотрены специалистами его ведомства. В частности, об отключениях от электроэнергии водонапорных башен, происходящих из-за спора хозяйствующих субъектов, в результате чего страдают люди в ряде сельских населенных пунктов, о недопустимости отказа энергетиков от подключения к энергосетям потенциальных потребителей (ранее сетевики периодически пытались сэкономить на подключениях «неудобных» потенциальных абонентов, которые находятся в стороне от магистральных линий электропередач). Теперь антимонопольщики настроены пристально изучить аптечный и автозаправочный бизнес на территории региона, не снижать контроля за сферой госзакупок.

– Наша задача при помощи публичных слушаний не только повысить уровень образованности общественности, применимо к нашей сфере, но и сформировать эффективную «обратную связь» с населением, – отметил Юрий Гребнев. – Все это требуется для того, чтобы вместе, сообща наладить эффективную борьбу со всевозможными сговорами, теневыми картелями и нечестными схемами конкурентной борьбы где бы то ни было. Мы постоянно ведем диалог с бизнесом с целью наладить взаимодействие, потому что борьба с монопольным положением отдельных его представителей важна для бизнес-сообщества в целом.

Многие юридические лица, поставщики ресурсов, находятся в состоянии безальтернативных, то есть естественных монополистов, однако это не значит, что антимонопольная служба не может их ограничивать. Произвола они себе позволить не могут, исходя из существующего закона, и за этим пристально следят. А что касается сферы торговли и услуг, то здесь законодательство работает особо эффективно. Так, на недавних совещаниях, организованных антимонопольным ведомством, были обнародованы границы развития торговых сетей, особенно в небольших населенных пунктах. Малый бизнес, магазинчики и палатки шаговой доступности по закону достаточно хорошо защищены от «удушения» сетями. И важно, чтобы эти законы выполнялись. В случае, если антимонопольщики заметят повторное после выдачи предписания нарушение, виновник может быть наказан штрафом в размере серьезного процента от годового оборота.