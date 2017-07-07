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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Баллы для будущего

00:01 / Общество
В рязанских вузах идут приемные кампании
Баллы для будущего

С 20 июня рязанские вузы ведут работу по приему документов абитуриентов. Где-то появились новые специальности, где-то сократилось число бюджетных мест… А какие еще новации приготовила приемная кампания 2017?

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета.

В этом году в вузе открылись новые направления подготовки (например, логистика). Интересно, что для тех абитуриентов, которые подают документы на специальности, не имеющие бюджетных мест, предусмотрена социальная поддержка. Это различного рода скидки. На бюджетные места подано более 100 заявлений по всем формам обучения (количество бюджета не изменилось по сравнению с прошлым годом), но с каждым днем число абитуриентов растет. Целевые места в этом году выделены только на одно направление подготовки («Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»).

Рязанский медицинский университет им. И.П. Павлова.

Новая специальность появилась и в этом вузе. Промышленная фармация – направление в магистратуре. Туда могут поступать лица, закончившие любые университеты, причем не обязательно медицинские.

Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Камаева, уже заметно, что результаты ЕГЭ по биологии несколько ниже, чем в прошлом году.

Рязанский государственный радиотехнический университет.

По сравнению с прошлым годом абитуриентам труднее давалась на ЕГЭ профильная математика. Из-за этого кто-то вынужден поступать не на ту специальность, которую хотел бы освоить. Да и бюджетные места в вузе сократились на экономических специальностях.

РГРТУ – один из лидеров по целевому приему. Причем не только Рязань заинтересована в специалистах этого вуза, а также Подмосковье, Калужская, Брянская область и другие.

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

Абитуриентов по целевому направлению в этом году больше и в РГУ. Уже заключено более 100 договоров с различными организациями. Всего по целевому направлению – 76 мест, поэтому среди целевиков тоже будет конкурс.

– В этом году, как и в прошлом, в вузе выделено 1205 бюджетных мест, и мы ожидаем, что на всех направлениях будет конкурс, – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Наталья Владимировна Жмурова.

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева.

875 бюджетных мест предоставляет вуз. Конечно, выводы делать еще рано, но уже заметно, что по сравнению с прошлым годом поступающих здесь больше. Вуз активно развивается: в этом году добавились 2 новые образовательные программы среднего профессионального образования, которые входят в ТОП-50 (это перечень, определенный Правительством РФ, как список специальностей, наиболее востребованных в экономике страны).

Таким образом, порядок приема в вузы остался практически без изменений. Появились некоторые дополнительные льготы у лиц с ограниченными возможностями. Теперь они не обязаны предоставлять в приемную комиссию индивидуальную программу реабилитации. Ее предоставляют только те абитуриенты, которые претендуют на особые права при проведении вступительных испытаний. Крымчане поступают наравне с российскими гражданами. Единственное, что им позволено: сдавать не ЕГЭ, а вступительные испытания в вузе.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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