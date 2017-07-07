И математик, и литератор

Есть люди, одно присутствие которых в любом коллективе заряжает всех остальных на хорошие дела, и у них многое получается. Как правило, это люди, не ищущие своей выгоды, а радеющие об общем благе. Пожалуй, такова важнейшая черточка характера Зои Сергеевны Свириной, если вкратце суммировать все сказанное о ней коллегами, друзьями, учениками в день ее 80-летия, которое торжественно отметили в РГУ им. С.А. Есенина.

Немного найдется людей, которые и в таком почтенном возрасте занимают три должности, и все – ответственные. Зоя Сергеевна состоит ответственным секретарем в трех организациях – в литературной ассоциации «Переяславль», Рязанском Солженицынском обществе и в журнале «Дифференциальные уравнения», относящемся к очень солидному в научном мире изданию «Вестнику Российской академии естественных наук». Журнал этот от первой до последней страницы заполнен формулами и уравнениями, и сразу на ум приходит крылатое выражение: «Мыслям здесь просторно, а словам тесно». И, наверное, преподавателю математики, выпускнице физмата рязанского пединститута всегда хотелось дать простор еще и словесному творчеству, где сочетались бы факты и точное слово. Так Зоя Свирина стала еще и литератором, краеведом-очеркистом. «Я еще в школе, с пятого класса всегда была членом редколлегии стенной газеты. Однажды даже пострадала за публикацию. Написала критическую заметку об одном ученике, а он запустил в меня фарфоровой чернильницей. Но это меня не остановило, и я осталась в школьной редколлегии», – вспоминает Зоя Сергеевна.

Она преподавала в разных школах – в селе и в Рязани, работала в автомобильном училище, но настоящим домом стала для нее кафедра математического анализа рязанского пединститута, ныне университета. Тепло поздравили Зою Сергеевну не только нынешние сотрудники кафедры и руководство вуза, но и многочисленные товарищи, в разное время работавшие с этой удивительной женщиной. Руководитель рязанской топонимической комиссии Николай Булычев, пришедший поздравить Зою Свирину, вручил ей изданный отдельной книжкой очерк, названный «Трижды ответственный». И еще постарался выяснить значение слов «ответственный секретарь», обратившись к их толкованию в Интернете. Определения разные: от «руководителя штаба» до «ломовой лошади». Конечно, все эти народные высказывания вызвали улыбку ученой публики. Но когда один из гостей, посвятивший виновнице торжества свое стихотворение и восхищенный ее душевными качествами, сказал, что Зоя Сергеевна взялась из сказки, с ним согласились безоговорочно.