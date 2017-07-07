Альма-матер по переписке

Как абитуриенту правильно оформить почтовое отправление, чтобы поступить в вуз

В России началась приемная кампания в вузы и колледжи. С 2009 года абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Данный способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию, которая может быть расположена на другом конце страны.

Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил. Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо направлять их заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по стране можно на сайте Почты России. Обязательно следует перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза. Не забывайте правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов. Его следует сохранить как ценный документ при дальнейших возможных спорах с приемной комиссией. Обязательно сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении, поскольку именно на ней указан трек-номер.

По информации пресс-службы рязанского отделения Почты России