Счастливый юбилей

Директор Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» Владимир Скрипченко отпраздновал 70-летие

Те, кто знает Владимира Петровича, не верят, что ему исполнилось семьдесят лет. Он энергичен, бодр, подтянут и внешне выглядит гораздо моложе. Секретом успеха Скрипченко почти ежедневно делится на страницах социальных сетей. Он выкладывает свои спортивные фотографии и рассказывает о велопутешествиях по области. Пишет, что в день проезжает по 50 – 60 километров, а также много плавает, занимается в тренажерном зале. Вот она, лучшая пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В моей памяти всплывают события 40-летней давности. В 70-х – 80-х годах в Солотче каждые выходные проводились различные соревнования, Летом – кросс, зимой – лыжные гонки. Участвовали в них сотни рязанцев, представители различных спортивных обществ – «Труд», «Урожай», «Зенит», «Спартак», «Динамо». Я тогда был еще школьником и только начинал занятия лыжными гонками и биатлоном в секции завода химического волокна у Юрия Алексеевича Кудинова. Надо сказать, авторитетный был тренер. Его уважали и воспитанники, и вся спортивная общественность. Так вот, судейство этих соревнований в Солотче обеспечивал Владимир Скрипченко. Если возникали какие-то «непонятки» (хронометраж не верно засечен или допущено неспортивное поведение в общем старте лыжников), то и мой тренер, и другие тренеры и спортсмены обращались к Владимиру Петровичу, и он тут же «разруливал» ситуацию.

Родился Владимир Скрипченко в селе Путятине Рязанской области. Окончил среднюю школу в Кирицах Спасского района, затем семья переехала в Рязань. Трудовую деятельность начал учеником токаря на заводе ТКПО. Был призван на военную службу, отслужил три года в Германии. После армии поступил в филиал Смоленского института физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», окончил его в 1974 году.

По окончании института работал директором спортшколы на Рязанском cтанкозаводе, после чего был приглашен в горком комсомола на должность начальника оборонно-спортивного отдела. В конце «нулевых» привела его судьба в политику. С марта 2008 года стал депутатом Рязанской городской Думы. С 21 апреля 2008 года избран депутатами заместителем главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы по организации деятельности городской Думы, член комитетов: по культуре, спорту и туризму; по бюджету, налогам и инвестициям. Член комиссии по регламенту и депутатской этике.

В детстве Владимира Скрипченко привлекала профессия летчика, но по семейным обстоятельствам он был вынужден расстаться с этой мечтой. Сохранил любовь к спорту, три раза в неделю посещает тренажерный зал, зимой по выходным вместе с семьей совершает лыжные прогулки в Солотче, летом катается на велосипеде. Регулярно ходит в бассейн. Любит смотреть по телевизору соревнования по легкой атлетике, а также биатлон, большой теннис, футбол, хоккей. По собственному признанию, ради спортивных трансляций готов пожертвовать многим.

С 5 ноября 2013 года в жизни Владимира Петровича открылась новая страница. Он стал директором СДЮСШОР «Олимпиец». В этой школе занимается 1300 юношей и девушек по 10 видам спорта. С ними работают квалифицированные тренеры, пятеро из которых – Заслуженные тренеры РФ. В числе воспитанников – 1 Заслуженный мастер спорта, 4 мастера спорта международного класса. Только за 2016 год подготовлено 5 мастеров спорта России, 66 кандидатов в мастера спорта, более 500 перворазрядников и спортсменов массовых разрядов. Впервые в истории рязанской гребли воспитанник СДЮСШОР «Олимпиец», байдарочник Евгений Луканцов стал в 2016 году участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и занял 14 место.

Так что и на профессиональном поприще у юбиляра Владимира Петровича Скрипченко все в порядке.