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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Продолжение следует

00:01 / Спорт
Рязанские волейболисты – «пляжники» выступили на третьем этапе чемпионата и первенства ЦФО в Тульской области
Продолжение следует

В городе Донском Тульской области прошли соревнования третьего этапа чемпионата и первенства ЦФО по пляжному волейболу. В мужской части турнира на старт вышли 19 дуэтов, в том числе один рязанский, лидер чемпионата федерального округа-2017 Александр Абрамов / Дмитрий Исаев.

– Ребята играли с опаской на незалеченные травмы, вышли в финал этапа, где со счетом 1:2 проиграли тульскому дуэту Алексей Гусев / Павел Шустов, – рассказывает тренер сборной области по пляжному волейболу Сергей Кузнецов.

В женской части турнира за награды боролось семь дуэтов. Рязаночки Юлия Головина и Ирина Кузовникова – лидеры женского чемпионата ЦФО-2017 – в Донской не поехали, но без рязанского участия и здесь не обошлось. Дуэт ВК «Тулица» в составе рязанки Жудит Яловой, выступающей за тульский клуб, и Виктории Растыкус был в числе фаворитов, но в призы не пробился, заняв 5 – 6 итоговые места.

– На заключительном этапе чемпионата ЦФО, который пройдет 7 – 9 июля в Тамбовской области, нашим дуэтам Александр Абрамов / Дмитрий Исаев и Юлия Головина / Ирина Кузовникова, которые лидируют в турнире, главное не пропустить вперед себя основных конкурентов на золото. В зачет пойдут три лучших результата, показанных на четырех этапах. В активе рязанцев первое и два вторых места, рязаночек – первое и второе место на этапах – есть все шансы, чтобы стать чемпионами, – говорит Сергей Кузнецов.

Вместе с играми этапа чемпионата ЦФО в Донском прошли соревнования первенства ЦФО среди юношей и девушек 1999 – 2000 годов рождения – отбор на финал первенства России, которое пройдет в Брянске. В этом турнире приняли участие юные рязанские волейболистки Мария Ксенофонтова и Юлия Устинкина, которые в этом сезоне выступают за ВК «Касимов». Юные рязанские волейболистки поделили 5 – 6 места в первенстве ЦФО, в четвертьфинале проиграв будущим серебряным призерам из подмосковного Звенигорода Ольге Ковалевой и Юлии Стукалиной.

Согласно квоте, путевки на первенство России получают дуэты, вошедшие в квартет сильнейших и среди девушек, и среди юношей. Победителями турнира стали две Марии из Обнинска (Калужская область) – Воронина и Бочарова. Однако Бочарова – 2002 года рождения. Согласно регламенту, на первенство страны не допускаются участники младше заявленного в турнире возраста. Поэтому место пары из Обнинска в квартете участников первенства России от ЦФО займут рязаночки Мария Ксенофонтова и Юлия Устинкина.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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