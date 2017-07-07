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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Сила духа

00:01 / Спорт
Как Михайлов становится центром развития паралимпийского движения в регионе
Сила духа

В Михайлове прошли межрегиональные соревнования людей с ограниченными возможностями здоровья. Двести спорт­сменов (11 команд) из 5 субъектов Российской Федерации состязались на беговых дорожках, в зале для бочча, на теннисном корте и футбольном поле. Спортсмены поднимали штангу, отжимались, метали диски и копья, устраивали гонки на инвалидных колясках, участвовали в шашечных и шахматных турнирах. Показательные выступления в положении сидя продемонстрировала женская сборная команда России по волейболу (г. Москва). И все это происходило на базе Михайловского экономического колледжа-интерната.

По европейским стандартам

Это образовательное учреждение уверенно становится центром паралимпийского движения Рязанской области. Оно располагает современными адаптивными спортивными площадками и залами, специально оборудованными транспортными средствами, благодаря чему инвалиды-колясочники могут участвовать в различных соревнованиях за пределами Михайловского района. В колледже работают квалифицированные преподаватели физической культуры, которые и проводят тренировочные занятия со своими воспитанниками. И им есть чем гордиться!

Недавно в Смоленске проходил чемпионат России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Рязанскую область представляли студенты колледжа – Татьяна Дунаева, Михаил Селиванов, Артем Русак и Максим Коробков. Команда заняла третье место. Блестящие результаты были и в личных зачетах. Татьяна Дунаева стала двукратным бронзовым призером в толкании ядра и метании копья, а в метании диска выполнила условия и требования для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Татьяна – студентка третьего курса. Учиться в колледж приехала из Хабаровского края. Ей, а также спортсмену-инструктору и мастеру спорта по настольному теннису Алексею Павлову, тоже воспитаннику колледжа, было доверено право открыть соревнования и поднять флаг России.

Ради красоты спорта

– Цель фестиваля – развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди студентов-инвалидов, – рассказывает директор Михайловского экономического колледжа-интерната Вячеслав Медведев. – Мы проводим его уже не первый год и рады тому, что с каждым разом в соревнованиях участвует все больше спорт­сменов. Помимо детско-юношеских спортивных школ города Рязани и Рязанской области, свои ­команды выставили Новочеркасский технологический техникум-интернат, Курский музыкальный колледж-интернат для слепых, Кинешемский технологический техникум-интернат, Ивановский радиотехнический техникум-интернат.

Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляло министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Непосредственное проведение соревнований возлагалось на ДЮСШ «Метеор» и главную судейскую коллегию соревнований. Главный судья – Ирина Антонова (г. Михайлов).

– Желаю всем новых достижений, силы и бодрости духа, – сказала Ирина, обращаясь к спортсменам. – Пусть соревнования пройдут успешно, а победит сильнейший!

Участников приветствовали почетные гости: ведущий специалист министерства труда и социальной защиты РФ Светлана Шилова, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Елена Сорокина, главный тренер женской сборной команды России по волейболу сидя Александр Овсянников.

Аплодисментами были встречены концертные номера студентов Курского музыкального колледжа-интерната, задорные русские народные песни исполнили михайловские студентки сестры Марьины. Затем была игра женской сборной России по волейболу сидя. После выступления главный тренер команды Александр Овсянников рассказал, что девчонки только что вернулись с международных соревнований серии «Супер-6», где их соперниками были паралимпийские чемпионки – сборная США, которых они обыграли без единого поражения, со счетом 3:1.

– В спорте каждый может добиться многого, было бы желание, – сказал главный тренер команды Александр Овсянников. – Наши волейболистки стремились к цели, и они ее достигли. Доказали всем, что они самые сильные и лучшие. Дружите со спором, занимайтесь физкультурой, и у вас все обязательно получится.

Чей опыт лучше

Пока спортсмены соревновались, в конференц-зале проводился семинар на тему «Организация инклюзивных занятий физической культурой и спортом». Заместитель директора Михайловского экономического колледжа-интерната Марина Стенина рассказала о проблемах инклюзивного образования, с которыми педагогам колледжа приходится сталкиваться в процессе обучения студентов-инвалидов. Эта тема была продолжена в выступлении заместителя директора ДЮСШ «Метеор» по учебно-спортивной работе Светланы Жариковой. Студенты с инвалидностью, добившиеся высоких спортивных результатов, отметила она, имеют возможность получить профессию тренера-преподавателя в профильных высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. О подготовке спортивного резерва в Рязанской области рассказал старший инструктор-методист отделения адаптивной физической культуры ДЮСШ «ЦСК» Артем Кащеев.

На семинаре было немало молодых преподавателей физической культуры и спортсменов-инструкторов. Опытом использования современных адаптивных технологий поделился преподаватель ДЮСШ «Метеор» Павел Порядочнов. Мастер спорта России Алексей Лисовой представил презентацию своего индивидуального плана спортивной подготовки и рассказал о своих результатах.

Участники семинара задавали вопросы, дискутировали, обменивались мнениями, а потом было награждение победителей и призеров Фестиваля. Отличившиеся получили призы, медали и грамоты министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Команды, победившие в общекомандном зачете, были награждены кубками и вымпелами.

Александр Федосеев
Фото Светланы Жариковой

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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