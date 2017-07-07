В гости к прекрасному

Рязанский живописец провел экскурсию в московском музее для ветеранов МВД

Более 20 заслуженных сотрудников УМВД России по Рязанской области и членов их семей получили подарок – поездку в Институт русского реалистического искусства в Москве. Экскурсию организовали Совет ветеранов органов внутренних дел Рязанской области, управление по работе с личным составом областного УМВД и живописец, член Союза художников России Владимир Янаки.

Гости из Рязани осмотрели собрание и прослушали рассказы опытных искусствоведов. В залах института представлены работы многих выдающихся живописцев XX века – И. Грабаря, К. Коровина, А. Дейнеки, Ю. Пименова, Г. Нисского. Здесь экспонируются и несколько работ самого Владимира Янаки. Художник показал ветеранам МВД свое самое знаменитое творение «Щедрая осень», где жительницы села Константиново продают на улице яблоки нового урожая. На память о поездке экскурсанты получили мини-репродукции картины.

Владимир Янаки – живописец-реалист, педагог, отличник Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. Участвует в региональных и всероссийских выставках с 2001 года, а с 2007 года является членом Союза художников России. Обладатель множества наград, в том числе знака «За содействие МВД России». Художник – из семьи военных и сотрудничает с ведомством много лет, в частности, проводит мастер-классы и творческие встречи для детей сотрудников УМВД.