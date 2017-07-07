Волшебная сила позитива

Творчество помогает малому бизнесу добиваться успеха

Несколько десятков инженеров на малом предприятии в Рязани вот уже 25 лет занимаются только творчеством: путем долгих исследований и опытов создают инновационные приборы, сотни видов которых потом работают в системах Минобороны и Центробанка РФ, в Газпроме, нефтяных корпорациях, у геофизиков, в региональных правительствах. А на вырученные от продажи изделий деньги в научно-производственной фирме «Плазмаинформ», о которой мы сегодня ведем речь, проводятся новые исследования и опыты.

– Рассматривая номенклатуру продукции, трудно поверить, что все это сделано сравнительно небольшим коллективом, – признается один из партнеров этой фирмы, директор ООО «Шибболет» А.Я. Черняк. Инженеры добивались успеха и в лихие девяностые, и при недостаточной востребованности науки в начале этого века. Как им это удалось?

«Интеллигентная прослойка

Во всяком обществе тонка»

Начнем с главного – с предельной экономии человеческой энергии в фирме. Творческая миссия инженеров – улучшать страну. При негативном отношении к происходящему в России нужно, выполняя работу, бороться с самим собой и большую энергию тратить именно на это. При позитивном – та же самая огромная энергия высвобождается собственно для творчества.

В НПФ «Плазмаинформ», можно сказать, царствует позитив. Причем он не примитивный и не скучный. Вот как, например, сотрудники относятся к генеральному директору Игорю Коростелеву:

«Он с нами спорит уже 25 лет. Вопреки здравому смыслу и нашим рациональным аргументам. Нас много, мы компетентны и многоопытны, но он гнет свою линию. У нас дисциплина, мы подчиняемся и претворяем в жизнь его решения. А потом гордимся правильностью этих решений, но как своих, и их успешной реализацией благодаря нашей компетентности и многоопытности. А он задумывает новый спор. И опять будет прав? Может, он с Богом разговаривает?»

Один из таких споров – присоединяться или нет к столичному холдингу «Инкотекс» – Коростелев тоже выиграл. Крупной структуре ведь лучше удается коммерциализация научных идей. Москвичи купили рязанцам площадь в 1100 квадратных метров на территории бывшего конденсаторного завода. После ее ремонта возник один из главных для каждого человека вопросов – об отношении к религии. И здесь опять возобладал сложный, умный позитив. Вот как описывает ситуацию первый заместитель гендиректора Владимир Шабаров: «По окончании ремонта в коллективе открылась дискуссия: запускать кота или священника? Православное большинство одержало верх над язычниками и атеистами – батюшка (он тоже из наших – Илья Игоревич Коростелев) провел обряд освящения. Можно сомневаться в пользе молитв и обрядов, но сразу после освящения поступил заказ на разработку нового типа изделий – источника питания для светодиодного освещения».

Кстати, Игорь Коростелев тоже искренне верит в Бога. По его словам, при чудодейственном превращении маленького коллектива лаборатории бывшего НИИ ГРП в успешно работающее 25 лет инновационное предприятие, «конечно, без участия высших сил не обошлось, в тяжелейшие моменты помощь всегда приходила».

Позитив притягивает к фирме людей, как магнит. Ирина Соколова с крупного госпредприятия уволилась, можно сказать, от отчаяния: «Я думаю, у каждого человека наступает край, когда хочется изменений в жизни, иначе – беда… Я теперь знаю, что все решено было свыше, и вот я в «Плазмаинформ». В отличие от больших заводов, здесь присутствовала быстрота принятия решений и выполнение поставленных задач в короткие сроки, что приносило и приносит удовлетворение. Новые задачи, я убеждаюсь в этом с каждым разом, буквально будоражат умы разработчиков».

Есть поговорка: исключения подтверждают правило. Одному из корифеев фирмы, Владимиру Мясину, в конце 1990-х по семейным обстоятельствам пришлось, наоборот, перейти на работу в государственный НИИ. Продержался он там… всего три месяца, об этом рассказывает: «Недели через три понял, что за шесть лет, проведенных в «Плазмаинформ», моя психология сильно изменилась, не могу я работать в структуре НИИ. Не буду касаться решения чисто технических вопросов. Но особенно претило, что на первое место ставилось не дело, а то, как ты выглядишь перед вышестоящим начальством». Вернулся – и стал в числе других корифеев НПФ «Плазмаинформ» лауреатом премии имени В.Ф. Уткина.

«Мой приход в фирму повлек за собой поэтический порыв», – делает неожиданное признание Ирина Соколова. Впрочем, стихи в «Плазмаинформ» пишет и Т.Н. Серова, и другие – атмосфера здесь такая, раскрепощенная. Адресаты стихов – коллеги. Вот что сказано Серовой о ведущем инженере А.Е. Архипове и его соратниках:

Для них богатство, должность, слава

Не много значат – не манят.

Им чужды поза и лукавость.

Им важен лишь научный взгляд.

В фирме отзываются друг о друге вообще комплиментарно – это постоянно оздоровляет обстановку. Но комплименты эти здесь никогда не бывают дежурными, затасканными, пошлыми.

И речь – не только о корифеях. Совсем молодой Дмитрий Власов выглядит в стихах так:

В движеньях быстр, во взглядах смел,

Любую Дима вещь настроит.

Велик возможностей предел,

А это дорогого стоит.

Богатство, полнота внутренней жизни фирмы делают работу важной для души. И вот уже у инженеров-поэтов рождается обобщение:

Интеллигентная прослойка

Во всяком обществе тонка.

Но ей благодаря лишь только

В прогрессе движутся века.

«Чтоб было качество в количестве»

Доброе, позитивное отношение друг к другу – словно плодородный слой почвы. На нем произрастает творчество. Оно, в свою очередь, защищает фирму от разрухи так же, как корневая система деревьев землю от образования оврагов. Впрочем, защищает – не только фирму.

Вот пример. Модными в последние годы стали светодиодные лампы. Их стали покупать и в госучреждениях: мол, недорогие, энергосберегающие, долго можно эксплуатировать. И вдруг в образовательных организациях Москвы забили тревогу: лампы там стали плохо влиять на радужную оболочку глаз детей.

– Много сейчас, как и в 1990-е годы, в страну завозится подделок и контрафакта, – отмечает генеральный директор НПФ «Плазмаинформ» Игорь Коростелев. – Между тем наша фирма выходит на рынок только с надежной продукцией. Наши устройства обеспечивают тонкое, деликатное управление светодиодами. Надежность и экологичность светильников повышается. У нас разработано уже 150 типов устройств, применяемых в светодиод­ном освещении – и уличном, и домашнем, и в ЖКХ, и в прожекторах. Реализовано на рынке более 350 тысяч штук.

В свою очередь, инженеры-поэты фирмы написали об этом:

Хоть ярче ламп горят светодиоды,

Нельзя включать их напрямую в сеть.

А нужно для нормальной их работы

Источники питания иметь.

И планы, грандиозные вначале,

Привычны и обыденны теперь.

Мы сотни тысяч драйверов спаяли

С названием приятным PSL.

Мы новые осваиваем грани,

Чтоб по стране – до утренней зари –

Дарили всем красу ночную зданий

И безопасность улиц фонари.

И защищает малое предприятие не только здоровье, но и саму жизнь россиян. О его изделиях «Рязанские ведомости» уже писали, но в данном случае нелишне и повторить. Министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что впервые в новейшей истории сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара создано по периметру границы России. На расстоянии пяти тысяч километров на экранах радиолокационных станций видны даже находящиеся в небе объекты размером с теннисный мяч. А экраны эти создавались в рязанском ООО «Плазмаинформ», с помощью сотрудников которого были доведены и до промышленного применения.

Участвует фирма и в создании суперсовременных бортовых РЛС, с помощью которых боевые самолеты и вертолеты отыскивают свои цели, и в разработке высокотехнологичного робота-сапера. «Плазмаинформ» делала информационную систему блочного щита управления Кольской АЭС, гигантские специальные экраны для ИТАР-ТАСС, РИА «Новости». На рынке нельзя пренебрегать ничем. И в самые тяжелые времена инженеры из Рязани изготавливали и малые табло для телефонных компаний. И часы-термометры для банков и энергетических предприятий, табло для бассейнов, рекламные установки с электроникой, многое другое.

И ко всей своей продукции в НПФ «Плазмаинформ» относятся позитивно, поэтизируют ее:

Чтоб было качество в количестве,

Мы быть должны (законы строгие)

Всегда верны Ее Величеству

Царице дела – Технологии.

И наконец, последнее мое наблюдение. А заказчики у фирмы – кто? Только люди, относящиеся к происходящему в стране позитивно, а значит, стремящиеся сделать Россию лучше. Именно эти люди отыскивают друг друга, и это было даже в информационных потемках 1990-х, когда в центр внимания СМИ норовили поставить разруху. Позитив, как магнит, притягивает таких людей друг к другу, и они в стране налаживают жизнь.