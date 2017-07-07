Клуб по сезону

С какими новыми вызовами сталкивается сегодня школа

Отгремели, отшумели выпускные балы, и, казалось бы, на два неполных летних месяца все школьные заботы – с плеч долой. Но недавние антикоррупционные протесты, столкновения на Тверской, в которые были вовлечены подростки, не позволяют педагогам расслабляться. А журнал «Огонек» недавно выдал, что старшеклассник из Калуги, недовольный учителями, стал первым в современной истории заявителем протестного митинга… Это же издание словами известного публициста утверждает: «Борьба за молодежный электорат – главная примета нынешнего политического сезона, ибо молодежь готова идти на риск ради не очень конкретного, но отчетливого желания перемен».

Вот то-то и оно! И не потому ли в Мурминской средней школе Рязанского района в предстоящем учебном году намерены открыть политический (полемический) клуб, о чем мне недавно рассказала учитель истории и обществознания этой школы Алла Валентиновна Пономарева? Но разговор наш с ней начался с несколько иной темы…

– Алла Валентиновна, в День Победы журналисты первого федерального канала провели блиц-опрос, посвященный Великой Отечественной войне, и молодые москвичи, которые им встретились на улице, показали, мягко говоря, не совсем глубокие знания. Чем это объяснить? Ведь военной теме придается сейчас исключительное значение, учителя стараются. А результаты?

А.П. – Учителя стараются, но посмотрите, в какие они поставлены условия. В связи с переходом на концентрическую систему обучения истории учащиеся должны получить за 9 лет полное представление об истории, начиная с древнейших времен и кончая сегодняшним днем. В 68 часов втиснуты программы и по Всеобщей и по Отечественной истории. Приходится объединять параграфы, увеличивать объем информации. Если раньше изучению Великой Отечественной войны была посвящена почти четверть, то в настоящее время в 11 классе ей отводится всего пять параграфов. Теперь в результате введения историко-культурного стандарта снова возвращаемся к линейной системе преподавания, но, наверное, возникнут другие проблемы. Образование очень сложное дело. Могу порадовать, что всячески усовершенствуется ЕГЭ по истории. Отменили пресловутую часть «а», где надо было дать один простейший ответ, и ввели … историческое сочинение, которое требует от учащегося не только знания фактического материала, но и умения анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.

– Когда говорят, что современные школьники «ничего не знают», часто имеют в виду и то, что они, постоянно пребывая в виртуальном мире, не читая газет, не смотря телевидения, не знают порой, что происходит в своей стране, творится в мире. Что, политинформацию вводить?

А.П. – В самую точку попали, только хотела об этом сказать. Когда мои ребята учились в восьмом классе, я предложила им по очереди делать перед моими уроками небольшие, минуты на три, сообщения о текущих событиях в стране и мире. Восприняли крайне неохотно: «Вот еще, ведь готовиться надо». Но вода камень точит, постепенно привыкли. Теперь они перешли в одиннадцатый класс, и все уже делается как бы само собой… В класс приходят и первым делом друг друга спрашивают: «Ты вчера по «телеку» видел?».

– Но ведь кто-то может сказать: «Политинформация – это ужасно, это пережиток тоталитаризма»… Может, у вас потому прижилось, что вы – деревенские? Не очень «продвинутые»?

А.П. – Относительно технической или какой другой продвинутости наши ребята могут многим городским фору дать, и все-таки, действительно, и дети, и мы, учителя, не городские, хотя живем рядом с Рязанью. На селе ведь совсем иная обстановка, чем в городе, мы все рядышком живем, все друг о друге знаем… Между взрослыми и детьми здесь, как мне кажется, больше понимания, уважения. Поэтому сразу заметишь: был мальчишка одним, стал другим, откуда-то ершистость появилась, упрямство, бунтарский дух… Попади он в толпу, в определенную обстановку, скажут: «Пойди туда, не знаю куда» – пойдет.

Но поскольку детки наши ближе к земле, реальной простой жизни, у них, как мне кажется, здравомыслия больше. Поэтому, например, когда в Москве эти самые антикоррупционные протесты были с участием школьников, я у наших ребят особого азарта не замечала. Рассуждали: «Да, в стране есть проблемы, но что толку кричать? Надо что-то предлагать и делать, чтобы жизнь была справедливее».

У нас есть очень серьезные ребята: один мальчик как поставил себе несколько лет назад цель – поступить в Краснодарское военное летное училище, так ни в чем от нее не отступил.

Много хороших традиций в нашей школе. Это, прежде всего, дань уважения землякам – участникам Великой Отечественной войны, очень эмоциональное, много дающее для воспитания патриотических чувств направление. Ведь из более 500 наших земляков, отправившихся на фронт, 157 не вернулись в родной поселок. Их имена высечены на сельском памятнике, забота о котором лежит на школьниках. Есть у нас также волонтерский отряд «Чистое небо», члены которого помогают одиноким, нуждающимся в помощи людям.

Сейчас одна из повсеместных проблем – сохранение чистоты окружающей среды. Вся школа (а это более 350 учащихся) выходит весной на уборку нашего поселка, озера, парка. Думаю, что слова «малая родина» не означают для наших школьников нечто отдаленное…Это конкретно Мурмино, с его прекрасной природой, интереснейшей, порой очень драматичной, историей…

– Ваши ученики наверняка знают о волнениях рабочих Мурминской суконной фабрики в середине XIX века, об их жестоком подавлении, чему Николай Некрасов посвятил стихотворение «Бунт» …

А.П. – Конечно, на эту тему одна из моих учениц писала работу. Знают они и о событиях 1905, 1917 годов…

– Знать историю своего поселка необходимо, так же, как собственной семьи. Но вот политический (дискуссионный, как я поняла) клуб – какую цель он преследует? Не могу не привести здесь слова министра образования России О.Ю. Васильевой: «Одним из итогов 90-х стала недолюбленность целого поколения»… Это поколение недолюбили, потому что родителям надо было зарабатывать на хлеб, они мало разговаривали с детьми, не читали им книг и т.д. Сейчас эти дети стали сами родителями, накупили сыновьям-дочерям электронику, и контакта между взрослыми и детьми снова нет.

Мне кажется, что школьный политический клуб должен, прежде всего, «разговорить» детей…

А.П. – Сельская школа играет в своем социуме исключительную роль. Это образовательный, информационный, развлекательный центр. И это центр интеллектуальный. Мы намерены приглашать в клуб наиболее интересных и уважаемых в поселке людей. Они многое видели, могут что-то рассказать, посоветовать молодым. А молодые люди могут в чем-то с ними и не согласиться, высказать свое мнение. Но дискуссию надо уметь вести и уметь в ней участвовать. Поэтому намерены приглашать компетентных и в этом плане людей. Вот пока такие общие планы.

Молодой человек должен «сметь свое суждение иметь» и должен уметь отстаивать его. Это поможет ему выработать свою гражданскую позицию и не быть игрушкой в руках людей, которых заботит лишь то, что служит прибавкой к собственному электорату.