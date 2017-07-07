С начала июня и до конца июля акция под таким названием проходит в нашей области.

Первая была организована в Милославском районе. Участники проекта работали в деревне Гремячке, недалеко от музея-усадьбы русского ученого, географа и путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Вдоль берега реки Рановы (в районе родника) были убраны зависшие и поврежденные деревья, со дна водоема подняты затонувшие ветки и коряги.

– Ранова – правый притоком реки Прони, ее длина составляет 166 км. Свое начало река берет в Липецкой области. Нетрудно заметить кристальную чистоту воды в этом месте. Местные власти планируют со временем установить здесь купальню. Согласитесь, место очень живописное. Здесь не только хочется окунуться в прохладную чистую воду, но и просто посидеть на берегу. Необходимо научиться беречь то, что имеем, – говорит начальник отдела вод­ных ресурсов по Рязанской области Московско-Окского бассейнового вод­ного управления Лариса Баранова. Она и ее коллега – начальник отдела вод­ных ресурсов министерства природопользования Надежда Абрамкина единодушны: лучшего способа научить беречь богатства родного края, чем предложить своими руками освободить от мусора живописный берег реки или озера, не существует.

– Особенно приятно, когда на такие уборки приходят местные жители. Это говорит о неравнодушии граждан к состоянию окружающей среды, – отметила Надежда Абрамкина.

Акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» в этом году проходят в большинстве муниципальных районов Рязанской области.

Цифры и факты: в 2016 году в рамках всероссийской акции в Рязанской области были благоустроены более 30 водных объектов, очищено более 170 гектаров береговой зоны. В этой работе приняли участие более тысячи человек.