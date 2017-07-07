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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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С любовью к природе и родной земле

00:01 / Экология
Ходят в походы и изучают особенности рязанского края юннаты клуба «Хозяин Мещеры».
С любовью к природе и родной земле

Недавно школьники провели большую работу на усадьбе дома-музея П.П. Семенова-Тян-Шанского и совершили несколько походов, изучая растительность милославских лесостепей под руководством заведующего кафедрой физической географии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Алексея Водорезова.

– Мы прошли по особо охраняемой природной территории – урочищу «Зеркалы» более 15 километров и смогли видеть редкие растения на склоне знаменитого оврага: отмечали редкие орхидеи («дремлик широколистный», «любка двулистная»). В районе особо охраняемой природной территории наблюдали косулю, увидели бобровую плотину, лисью нору. Детальному исследованию помешала ненастная погода, – рассказала педагог дополнительного образования школы №47 Елена Енякина.

В связи с холодной весной так называемые летники (цветущие летом растения) цветущими ребята не увидели, хотя к этому времени они обычно уже появляются. В то же время «весенники» уже отцвели.

Юннаты дошли до Липецкой области, в село Рязанка, где посетили родительский дом Семеновых. По пути у них была возможность увидеть примеры «захвата» деревенских пустырей редкими степными растениями. В их числе ковыль перистый, ирис безлистый. «Мы собрали небольшой гербарий этих растений, провели фенологические наблюдения последствий аномальных весенних заморозков на липах, дубах, не говоря уже о декоративных южных насаждениях. В Гремячке, в дендрарии Семеновых-Тян-Шанских померзли листья. Особенно пострадали почки ясеня», – посетовала педагог.

Сводный волонтерский отряд детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» в этом году провел 11-ю экологическую акцию в местах, связанных с памятью Петра Петровича. В этом году юннаты привели в порядок аллею серебристых тополей. В сохранившемся участке парка стало светлее и красивее. Еще одна группа волонтеров готовила пустующее здание усадьбы к реставрации. По мнению ученых, заброшенный дом принадлежал семье Семеновых и был в позапрошлом веке молочной кухней. Здесь сепарировали молоко, готовили творог и другие полуфабрикаты. Этот дом планируют включить в архитектурный ансамбль музея. Учащиеся вынесли мусор и очистили прилегающую территорию.

На время каникул у ребят запланированы новые походы, волонтерские акции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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