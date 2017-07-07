Растите, журавлята!

В питомнике редких видов журавлей Окского заповедника в этом году растут четыре ручных птенчика: три японских журавленка и немного старше года – серый. Каждому птенцу, как и ребенку, при рождении дается имя и свидетельство о рождении.

Разные виды журавлей по правилам питомника получают разные имена: серых называют старинными русскими именами, а для японских готовят соответствующие. Каждое имя несет определенный смысл. Зиновий, так зовут серого журавленка, переводится как «сила Зевса». Еще более интересными и красивыми оказались имена японских журавлят: Миюки – «красивый снег», Каназава – «золотое болото», Тамами – «красота драгоценного камня».

«Свидетельство о рождении» представляет собой бланк, в котором записано имя птенца, его вид, номер яйца, из которого он вылупился, и вес при рождении. В дальнейшем в этот бланк записывают данные ежедневного взвешивания, чтобы следить за правильным развитием малыша, и изменениями в состоянии его здоровья, если таковые случатся.

Журавлята различаются не только по возрасту и виду: у каждого свой характер, свои привычки и вкусовые предпочтения. Кто-то больше любит шарики из творога, кто-то предпочитает рыбу. Один птенец хорошо кушает утром, кого-то надо долго уговаривать, а потом, наоборот, ограничивать в пище. Старший, Зяма, обижается, что маленьким уделяют больше внимания, кормят с рук, и периодически устраивает забастовку, отказываясь кушать самостоятельно.

Самый младший, Тамами, очень не любит оставаться один. С самого рождения он громким писком выражает возмущение, если его оставили в вольере с «мамкой» (муляжом сидящей птицы) под лампой обогрева. Первые дни журавленку приходилось уделять очень много внимания: во время прогулок со старшими птенцами брали крошку с собой, вечерами волонтеры питомника буквально убаюкивали крошку на руках, иначе он не хотел успокаиваться. Даже во время уборки скошенной травы на поляне этому ребенку-журавленку нравилось просто быть рядом, сидя в импровизированном гнезде.

Сейчас Тамами подрос, хорошо кушает и учится общаться со своими собратьями и детьми сотрудников заповедника. Совместные прогулки очень нравятся и журавлиным детям, и человеческим. Птенцы изучают окружающий мир, учатся находить полезные «вкусняшки» самостоятельно и с помощью человека, а дети учатся бережно и внимательно относиться к этим милым «пушистикам».

Татьяна Постельных,

сотрудник Питомника редких видов журавлей