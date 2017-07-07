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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое

00:01 / Актуально
После введения финансовой ответственности за невыполнение госпрограммы регионы вернули в бюджет более полумиллиарда рублей
Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое

46 российских регионов, не выполнивших программу расселения аварийного жилья, обязали вернуть в бюджет 540 млн. рублей. Об этом свидетельствует статистика, которую «Известиям» предоставил Минстрой. Введение денежных штрафов, по оценке ведомства, позволило существенно повысить темпы расселения и сократить количество брака при строительстве. По мнению экспертов, подобные меры воздействия необходимы, особенно в нынешней экономической ситуации. Штрафы, считают они, могли бы быть еще жестче и распространяться также и на глав городских администраций.

С 2014 года министерство строительства и ЖКХ перешло на жесткую систему контроля выполнения регионами программы расселения аварийного жилья. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий. По оценке Минстроя, за 2014–2015 годы 46 регионов Российской Федерации обязали вернуть выделенную им финансовую поддержку в размере 540,7 млн. рублей. От выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

СПРАВКА «Известий»: Больше всего штрафов за невыполнение программы расселения из аварийного жилья было начислено Архангельской области – 84,9 млн. рублей. Тверской области пришлось выплатить 67,3 млн. рублей, Коми – 61,5 млн. рублей, Карелии – 57,8 млн. рублей, Ивановской области – 43,2 млн. рублей, Забайкальскому краю – 36,8 млн. рублей, Томской области – 37,6 млн. рублей, Псковской области – 18,3 млн. рублей, Вологодской области – 18,8 млн. рублей.

В то же время 37 регионов показали темп реализации программы выше запланированного. В их числе Татарстан, Белгородская, Брянская, Владимирская, Новосибирская, Сахалинская, Курская, Орловская, Новгородская области, Хабаровский край.

Регионы возвращают средства в случае недостижения ими целевого показателя «Общая площадь, подлежащая расселению» (начиная с целевого показателя за 2014 год), установленного распоряжением правительства № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда». Сумма, которую необходимо вернуть в бюджет, складывается из расчета 5 тыс. рублей за один день просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не было осуществлено. В случае срыва сроков предоставления в Фонд ЖКХ отчетности о ходе реализации региональных программ накладывается штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки. В случае предоставления недостоверной отчетности субъект обязан выплатить 500 тыс. рублей за каждый факт представления недостоверной отчетности.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис в разговоре с «Известиями» пояснил, что меры финансовой ответственности были введены, чтобы обеспечить соблюдение регионами сроков расселения из аварийных домов.

– Конечно, эти меры приносят свой результат. Так, после создания Минстроя России и перехода на более жесткую систему контроля, в том числе со штрафами, среднегодовой темп вырос втрое и последние три года составляет около 3 млн. кв. м ежегодно. Что касается качества предоставляемого жилья– оно также выросло. Снижается доля жилья с выявленными недостатками, причем все недочеты ставятся на контроль до полного их устранения, – рассказал Андрей Чибис.

По мнению экспертов, меры воздействия могли быть еще жестче.

– Санкции очень правильные, и я считаю, что их надо ужесточать. У нас дефицит бюджета, мы умудряемся получить из федерального бюджета деньги, а их не осваивают. Мы проделали большую работу, чтобы продлить жизнь Фонда содействия реформированию ЖКХ, и, если сегодня фонд будет получать средства, а их не будут осваивать, это должно караться, – заявил «Известиям» президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.

По его мнению, проблемы с расселением аварийного жилья часто связаны с позицией местного руководства, которое не торопится осваивать выделенные деньги.

– Есть активные руководители, а есть безразличные. Я считаю, за это должны быть жесточайшие наказания. Причем в большей степени должны отвечать не главы субъектов, а мэры, – сказал Игорь Шпектор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин отметил, что в ряде регионов – например, в Татарстане – отнеслись к проблеме расселения аварийного жилья ответственно.

– Конечно, регионы-лидеры будут стараться расселять больше аварийного жилья, повышать требования к новым домам, чтобы не плодить «развалюхи», и получать дополнительные субсидии от федерального центра. Такие территории безаварийного жилья должны служить другим субъектам примером. Это прогрессивная логика, – полагает Александр Сидякин.

В то же время, как рассказал «Известиям» Игорь Шпектор, в ряде регионов программа сегодня «буксует».

– Например, я был с проверкой в Забайкальском крае – там нужно было делать возврат до 200 млн.. Проблемы имеются в Архангельске и Коми, очень сложная ситуация в Братске, – сообщил он.

По данным Минстроя, на 1 февраля 2017 года в России расселено более 71% от запланированного на 2014–2017 годы объема аварийного жилья – 7,96 млн. кв. м, где проживало 508,15 тыс. человек. Полностью расселили все объемы жилья, признанного аварийным в 2012 году, Ингушетия, Московская, Калининградская, Рязанская и Магаданская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Павел Чернышов
(материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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