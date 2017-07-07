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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Раз в году и только там

00:01 / Эхо события
Рязанский край на книжном фестивале «Красная площадь» представила областная библиотека им. Горького
Раз в году и только там

Областная библиотека им. Горького традиционно представляла на этом российском форуме авторов и издателей, книги и рязанский край в целом. В этом году на фестивале произошло два крупных события. Во-первых, с блеском прошла лекция «Пушкин и Есенин как выразители русского национального сознания» профессора кафедры журналистики РГУ им. Есенина Ольги Ефимовны Вороновой, во-вторых, издательство «Пресса» за альбом «Рязанские народные промыслы и ремесла» получило диплом финалиста в XIII Всероссийском конкурсе «Малая родина». Лекция заслужила живой отклик со стороны заинтересованных слушателей (добавим, людей самых обычных, не специалистов), победа «Прессы» лишний раз доказала большие возможности регионального книгоиздания.

С некоторыми подробностями о фестивале и книжной выставке-ярмарке, проходящей в его рамках, с нами поделились участники, сотрудники отдела формирования фондов библиотеки – заведующая отделом Светлана Фролова и главный библиотекарь Наталия Жилякова.

 – Светлана Александровна, изменился ли фестиваль за три года существования?

С.Ф. – Основной формат фестиваля как праздника книги и чтения сохранился прежним. Однако заметно расширилось его наполнение, оформление, окружение. Открылся павильон «Отечественная история». Особое впечатление производила выставка «Что читали взрослые и дети 100 лет назад» с двумя стендами. Можно было полистать и почитать «живые» книги тех времен.

С прошлого года фестиваль продолжает расширяться территориально, шагнув на территорию ГУМа. В 2016 году там размещались антиквары и букинисты, в этом году их соседями стали музеи страны со своими лучшими изданиями.

 – Наталия Борисовна, как человек, вплотную занимающийся подбором ассортимента, расскажите, пожалуйста, чем мы порадовали посетителей выставки-ярмарки в этом году?

Н.Ж. – На региональном стенде было представлено 250 наименований изданий, более 1000 экземпляров от 28 издающих организаций. Посетители познакомились с лучшими книгами, сборниками, альбомами, исследованиями Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, РГУ им С.А. Есенина, Рязанской епархии Русской православной церкви, типографии «Приз», Рязанской областной типографии, Шацкой типографии, издательств «Старт», «Голос губернии», «Узорочье», «Русское слово», «Зерна» и других организаций.

Более 80% литературы – это издания 2016-2017 годов. Оставшиеся 20% составляли издания, востребованные у покупателей постоянно, вне зависимости от года выпуска. Так, издательство «Контраст» представило большую подборку поэтических сборников. Любители стихов могли ознакомиться с творчеством Владимира Хомякова, Сергея Панферова, Бориса Осокина, Валерия Хлыстова. Издательство «Литера М» порадовало читателей выходом двух новых книг: «Смерть на миру» о Л.Н. Толстом и «Рязанская легенда» о старейшем практикующем хирурге России, рязанке Алле Ильиничне Левушкиной.

Три новинки представило издательство «Пресса»: «Времена города» – фотоальбом улиц Рязани 70-х годов, «Сасово – 90 лет» и дополненное издание книги «Рязанские народные промыслы и ремесла». Дом-музей Павлова участвует в фестивале второй раз. Читателей заинтересовала книга Н.А. Загриной «Светоч великого разума», которая была издана в 2015 году.

В этот раз мы впервые привезли для посетителей фестиваля песенники и ноты, научные исследования по отдельным отраслям знаний, издания о природе. Для ознакомления были представлены издания РГУ о Есенине, издания нашей библиотеки, книги «К штыку приравняли перо» И.В. Сизовой, «Исторические записки о Ряжской гимназии» С.В. Филимонова, «Оборона Рязани» А.Я. Грин и В.А. Чернова.

 – Какая литература пользовалось особым спросом?

Н.Ж. – Традиционно одни из самых востребованных издания нашего историко-архитектурного музея-заповедника, прекраснейшие сборники и альбомы, достоверные по содержанию и демократичные по цене: «Переяславль Рязанский» Д.Д. Солодовникова, каталог выставки «Платков и шалей яркий хоровод», «Рязанская вышивка», «Рязанская деревянная скульптура и иконостасы», открытки «Народный женский костюм». Охотно раскупаются некоторые их переиздания.

Второй фестиваль подряд быстро раскупается двухтомный Каталог коллекций музея-заповедника им. С.А. Есенина – «Изобразительное искусство» и «Мемории». Почти всегда мы берем на ярмарку несколько экземпляров книг, изданных ранее.

 – Можно ли выделить какие-то факторы, влияющие на продажи?

С.Ф. – Конечно же, цена. Люди в условиях кризиса больше ориентированы на цену в пределах 350 рублей. Понятно, что шикарные фотоальбомы не могут столько стоить. И все равно практически на каждую книгу находился свой покупатель. Люди знают: некоторые издания можно купить только на этом месте и только раз в году.

 – Кто же в таком случае наши покупатели?

Н.Ж. – Наши покупатели – люди из разных городов, разных профессий и возрастов. В том числе рязанцы, которые специально или случайно оказались в это время на фестивале. Многие посещают рязанский стенд, потому что их предки родом из наших краев. Часто приходят молодые люди, которые хотят знать свою родословную, свои корни, истоки. Они об этом напрямую заявляют, а мы стараемся их в этом сориентировать.

С.Ф. – Иногда бывают почти курьезные случаи. Подошел к нам представительный мужчина, все внимательно осмотрел, пролистал несколько книг и собрался уходить, заявив, что ничего подходящего для себя не нашел. Но мы-то знаем, что невозможно охватить взглядом всю выкладку. «Хорошо, – сказал он, – удивите меня!» Мы предложили ему новую книгу Анатолия Говорова «Рязань – столица ВДВ», выпущенную издательством «ПервопечатникЪ». И, знаете, угадали с предложением….

 – Как мы выглядим на фоне стендов других регионов?

Н.Ж. – Очень достойно. Соседствующие с нами издатели признают в нас коллег, дают советы, чему-то учатся у нас. Фестиваль «Красная площадь» – это уже сложившийся коллектив, в котором нас принимают радушно.

С.Ф. – Рязанская областная библиотека им. Горького, наверное, до сих пор единственная, которая представляет издания региона. Есть несколько издательств, где библиотекари помогают в работе. Мы же, напротив, полностью ведем наш стенд. Этот факт у многих вызывает удивление и уважение, а для нас это норма.

 – Краеведческая литература на ярмарке в центре внимания, достаточно ли ее у нас издается?

С.Ф. – Разумеется. Существующие объемы впечатляют разно­образием тем и жанров. Стабильно широкий выбор литературы о жизни и творчестве Есенина, Солженицына, Павлова и других персонах общероссийского и мирового масштаба.

Многие издатели давно поняли, что сотрудничество с библиотекой значительно расширяет их горизонты. К ним, например, относятся «Издатель Ситников» и Рязанская областная типография. Они издают замечательные книги Ирины Красногорской, которые мы уже представляли на ярмарке. В библиотеках России они тоже есть. Очередная ее книга «Время русской Сафо» об Анне Петровне Буниной была практически вся раскуплена в первый же день.

Н.Ж. – Добавлю, что проводя четыре дня среди книг и примерно четырехсот издательств со всей России, мы исподволь готовимся к нашему межрегиональному фестивалю «Читающий мир». Ищем пути сотрудничества, выясняем, кто может к нам приехать, чье участие будет дистанционным.

 – Уже нашли новых партнеров?

Н.Ж. – Надеемся, что некоторые из приглашенных приедут. Возможно «Читающий мир» посетит Владислав Анатольевич Бахревский, автор множества исторических романов, который в свое время жил в Рязани.

Еще мы встретились с Еленой Михайловной Барковой, дочерью фотокорреспондента Михаила Ивановича Савина, уроженца г. Сасово. Подарили ей книгу «К штыку приравняли перо» с материалами о ее отце. У нее есть идеи по организации фотовыставки. Савин – фигура огромного масштаба, звезда отечественной фотографии. Он работал в «Огоньке» и ТАСС, его фронтовые фотографии до сих пор являются эталоном фотоискусства. Думаю, рязанцам будет интересно увидеть его работы.

 – Расскажите, почему фестиваль хоть раз нужно посетить всем, даже тем, кто не пишет, не издает и не любит читать?

С.Ф. – Фестиваль «Красная площадь» – ярчайшее ежегодное культурное событие! Шутка ли, 540 мероприятий для детей и взрослых! Концертные программы, встречи с известными медийными личностями, актерами, писателями, художниками, музыкантами, режиссерами... «Геликон-опера», Юрий Башмет, Сергей Соловьев, молодые артисты Большого театра, одаренные дети из музыкального театра имени Натальи Сац, Эдвард Радзинский... Посетителей даже хмурая погода не отпугивает: достают дождевики, раскрывают зонты и наслаждаются. На фестивале много презентаций, дегустаций, национального колорита. Коллектив из Якутии, например, прекрасным дефиле сопровождал презентацию книги о драгоценных камнях и украшениях. Даже традиционный Пушкинский день не приедается, организаторы постоянно находят новые форматы его проведения. В общем, это надо видеть!

Беседовала Ольга Челышева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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