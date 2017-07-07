Работа с жильем и обучением

Троицкая фабрика ищет швейников

В феврале наша газета писала про швейную фабрику в селе Троица Спасского района. Светлана Ивановна Прокопенко и ее муж Рафик Гургенович Нерсесян в 2006 году перевели свой бизнес из Московской области в Спасский район. Сначала они занимались только производством синтепона, затем открыли швейный цех для изготовления спецодежды.

– Недавно нам заказали 20 тысяч комплектов спецодежды, а мы взялись сделать только тысячу, потому что нет рабочих рук. Недостаток трудовых ресурсов – это катастрофическая проблема предпринимателей на селе. Молодежи и людей трудоспособного возраста мало, и из тех кто-то страдает слабостью к алкоголю. А выпивших людей на производство я не могу пустить: правила безопасности, – говорит Рафик Гургенович.

После публикации в нашей газете коллектив фабрики пополнился, но рабочих рук все равно не хватает, поэтому предприниматели вновь обратились в нашу газету за помощью в поиске сотрудников.

– Если кого-то заинтересовала работа на нашей фабрике, уточнить условия можно по телефону 8-920-972-90-48. Жилье мы предоставляем, коммунальные услуги оплачиваем, ремеслу обучаем бесплатно, заработная плата у нас достойная для села – от 25 тысяч. Но при желании можно заработать гораздо больше. Все зависит от работоспособности и стараний человека. Мы ждем на работу не только женщин, но и мужчин, – говорит Рафик Гургенович.