Кооперативам пропишут стандарт

«Слышала, что кредитные кооперативы скоро будут работать по стандартам. Какие именно меры принимаются для защиты интересов пайщиков?

Любовь Васильевна, г. Рязань»

На вопрос нашей читательницы отвечает и.о. управляющего отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Киреев:

– Правила взаимодействия кредитных потребительских кооперативов (КПК) с пайщиками должны войти в разрабатываемый «Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг». Этот документ саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков (СРО), объединяющие КПК и контролирующие их деятельность, будут разрабатывать для своих членов в соответствии с требованиями Банка России.

На территории Рязанской области по итогам прошлого года зарегистрирован 1 новый КПК. Всего же на территории региона на данный момент 13 действующих КПК. Мы полагаем, что внедрение базового стандарта поможет пайщикам лучше понять, как развивается этот финансовый рынок, какие риски таит, какие преимущества есть у этого вида инвестирования личных сбережений. Учитывая объемы и специфику, рынок нуждается в унификации ряда процедур. Это позволит, прежде всего, сделать более «прозрачными» большинство процессов, а также даст возможность эффективно защищать интересы пайщиков.

Стандарт должен содержать данные об услугах, которые оплачиваются дополнительно, о том, как и куда пайщику можно направить жалобу, каков порядок рассмотрения обращений. Важно зафиксировать в документе, что заемщика кооператива необходимо правильно и своевременно информировать о возникновении у него просрочки, о том, что ему грозит, если он отказывается от уплаты долгов, как КПК будет взаимодействовать с должником, и о том, возможна ли реструктуризация долга.