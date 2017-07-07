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Выпуск № 124 (5411)
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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Жучки или черные лесорубы?

00:01 / Читатель - газета
К контролю за вырубками подключилась общественность
Жучки или черные лесорубы?

В редакцию поступил сигнал от жителей Клепиковского района: ведется массовая рубка деревьев на территории местного участкового лесничества. Особую обеспокоенность у очевидцев вызвало то, что заготовка древесины происходит в границах особо охраняемой природной территории – национального парка «Мещерский». Прислали фотографии мест рубок. На снимках – столбики с номерами кварталов и штабеля складированной древесины.

Защитникам природы в лесничестве объяснили: вырубка носит санитарный характер, нужно локализовать и уничтожать очаги вредных организмов, напавших на деревья. Однако сомнения у людей остались: слишком крепкими и добротными выглядят на фотографиях спиленные сосны – хоть сейчас строй из них дома. Да и опытный глаз всегда отличит точечную санитарную рубку от сплошной. Это ведь только в шутке головную боль лечат гильотиной. А в лесу нельзя взять и уничтожить сотни деревьев, не нарушив естественного экологического баланса.

Экозащитники попросили «Рязанские ведомости» проконтролировать ситуацию, а еще обратились в «Гринпис» России с жалобой на неправомерное, по их мнению, проведение сплошных рубок леса в кварталах 70, 71 Клепиковского участкового лесничества. «Гринпис» провел свою проверку и обнаружил признаки незаконной рубки в кварталах 11, 13, 70 и 71, о чем уведомил Рязанского межрайонного природоохранного прокурора А.Г. Секина.

Мы связались с Алексеем Геннадьевичем по телефону и узнали от него, что по указанным сведениям проводится проверка. На месте рубок уже работали специалисты УМВД России по Рязанской области. О результатах нас планировали известить.

В министерстве природопользования Рязанской области не ставят под сомнение законность лесохозяйственной деятельности ООО «Тума – Рязань – Лес», которое арендовало участки. Проект освоения лесов, сообщает министерство, прошел государственную экспертизу. Арендатор уведомил министерство о намерении производить заготовку древесины в указанных кварталах. Есть акты лесопатологического обследования. «В период 2016 – 2017 гг. в кварталах №11 и №71 Клепиковского участкового лесничества ГКУ РО «Клепиковское лесничество» производилась рубка лесных насаждений с целью их оздоровления и предупреждения дальнейшего распространения болезней леса, а также улучшения противопожарной обстановки. Рубка является сплошной санитарной, так как усыхание насаждений носило массовый характер», – сообщила в официальном ответе «РВ» и.о. заместителя министра природопользования области В.В. Скавронская.

Из письма также стало ясно, что древесина вывозится в р.п. Тума для последующей переработки. Приобретает лесоматериалы ИП Родичкин С.В., а продает ему их ООО «Тума – Рязань – Лес», все сделки отражены в системе ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней».

От руководства национального парка «Мещерский» официальных жалоб на незаконную вырубку лесов к нам не поступало. Свое заключение, по-видимому, сделает и природоохранная прокуратура. Надеемся, что общественный и государственный контроль помогут установить, действуют ли на особо охраняемой природной территории иные вредители, кроме жучков.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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