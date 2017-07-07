Плюс спецсвязь

На очередном заседании Избирательная комиссия Рязанской области рассмотрела 11 вопросов повестки дня

Четыре из них были связаны с вводимым в этом году новым механизмом голосования на губернаторских выборах: жителям области предоставляется возможность прийти к избирательным урнам не по месту прописки, а по месту нахождения. Правда, для этого рязанцы должны подать заявления, написанные на специальной бумаге (она будет выдаваться в территориальных и участковых комиссиях и в МФЦ), снабженной к тому же защитной маркой. На эту процедуру сегодня облизбирком предусмотрел особые расходы: марки, например, будут доставлены спецсвязью в Рязань с фабрики в Перми. Перед этим Избирательная комиссия Рязанской области удачно провела закупку урн для инвалидов, сэкономила 120 тысяч рублей. Эти деньги на заседании и перераспределялись.

Еще один вопрос повестки дня был связан с тем, что новый состав Избирательной комиссии города Рязани сформирован. У облизбиркома есть право предложить кандидата на должность председателя этой комиссии. На сегодняшнем заседании Избирательная комиссия Рязанской области этим правом воспользовалась. На должность председателя горизбиркома она предложила Жанну Фомину. За предложение проголосовали все участники заседания.

По словам председателя облизбиркома Владимира Грачева, Жанна Фомина – человек юридически грамотный, выдержанный, умеющий работать с людьми. Эти качества она уже проявила раньше. В течение пяти предыдущих лет Жанна Александровна возглавляла горизбирком.

На заседании облизбиркома также сформирована рабочая группа по информационным спорам, рассмотрены и другие вопросы повестки дня.