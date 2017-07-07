Дорожный ремонт

На Первомайском проспекте начались работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

В настоящее время в разной стадии дорожно-ремонтных работ находится 14 объектов улично-дорожной сети города Рязани. Из них на пяти участках подрядчики выполняют устройство элементов дорожной инфраструктуры, на остальных идут строительно-монтажные работы. В том числе на Первомайском проспекте подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы на этом участке ведутся в ночное время.

Таким образом, на улицах Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, Первомайском проспекте, Урицкого, улице Юннатов и проезде Яблочкова продолжаются основные ремонтные работы; на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина – установка элементов дорожной инфраструктуры.

Кроме того, с 3 по 6 июля на двух участках автомобильных дорог – по улицам Голенчинской и Садовой – выполнена заделка выбоины в асфальтобетонном покрытии на общей площади 59 кв. метров.

По информации сайта администрации Рязани