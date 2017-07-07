Активные жители получили поддержку

В 2017 году в регионе будет реализовано 30 местных инициатив

Результаты отбора проектов местных инициатив для реализации в 2017 году обсудили на заседании комиссии при губернаторе Рязанской области по вопросам местного самоуправления. Заседание провел вице-губернатор Сергей Филимонов.

Как отметил министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, в 2017 году в области впервые реализуется подпрограмма поддержки местных инициатив граждан в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы». Власти таким образом надеются вовлечь местные сообщества в решение проблем местного значения.

– В 2017 году муниципальными образованиями области было подано 50 заявок, из которых 30 признаны победителями. Соответствующее постановление правительства области о распределении субсидий муниципальным образованиям было утверждено 5 июля 2017 года, – сообщил Антон Астафьев.

Основным критерием отбора проектов являлось софинансирование инициатив населением в размере не менее 10%, а также местным бюджетом в размере не менее 30%. Среди поддержанных проектов – инициативы, направленные на обустройство общественных территорий, парков и скверов, связанные с установкой спортивных и игровых площадок, с ремонтом памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, с решением вопросов водоснабжения. Так, жители села Поляны выступили с предложением об устройстве зоны отдыха вблизи пруда на улице Молодежной. Инициативная группа жителей р. п. Шилова представила проект, связанный с ремонтом сооружений святого источника у д. Кривцово и благоустройством территории вокруг. В районе Дашково-Песочня областного центра по инициативе активных горожан будет высажен вишневый сад.

В целом объем финансирования подпрограммы по поддержке местных инициатив составляет 10 млн. рублей. Что касается сроков реализации проектов, подрядчики должны быть определены до 15 августа, а все работы завершены в срок до 1 октября 2017 года. Муниципалитетам рекомендовано активно использовать на всех этапах общественный контроль.

Министр добавил, что в целях стимулирования общественной активности на местах в регионе в этом году впервые будут проведены конкурсы «Лучший ТОС Рязанской области» и «Лучший активист общественного самоуправления Рязанской области». Первый уже объявлен, а второй планируется объявить во второй половине июля. Итоги обоих конкурсов будут подведены до конца августа.