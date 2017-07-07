За профессионализм и созидание

В правительстве области рязанцам вручили региональные и федеральные награды

В числе получивших федеральные награды – трое рязанцев. Медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» награждены заведующий кафедрой истории России, доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Александр Агарев и краевед, автор-составитель Рязанского топонимического словаря Арсен Бабурин. Знаком отличия Министерства обороны РФ «За отличие в поисковом движении» III степени награжден председатель совета Рязанской региональной организации ООД «Поисковое движение России» Николай Стрелков.

– Сейчас в поисковом движении региона наблюдается большой эмоциональный подъем и консолидация отрядов, – говорит Николай Стрелков. – Пока их у нас девять в Рязани и районах области, но уже формируется поисковый отряд в Михайловском районе и далее движение будет только шириться. У нас еще много работы как за пределами, так и внутри региона. Наши награды – свидетельство того, что на поисковиков обратило внимание государство, а значит, с поставленными задачи – вернуть имена без вести пропавшим, а также захоронить последнего погибшего солдата – мы справимся и, как говорил полководец Суворов, тогда война будет закончена.

В числе региональных почетных наград – присвоение звания «Почетный гражданин Рязанской области». Это высокое звание присвоено председателю правления региональной общественной организации «Рязанское землячество», президенту Российской и Международной инженерных академий, Герою Социалистического Труда Борису Владимировичу Гусеву. За многолетнюю и плодотворную работу на благо рязанского края и исключительные заслуги в развитии агропромышленного комплекса Знаком Великого князя Олега Рязанского награжден директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Валерий Васильевич Калашников. Также рязанцам вручены награды: «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения» и присвоены почетные звания за заслуги в области строительства и архитектуры, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,

Исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что награжденные в правительстве рязанцы – из разных сфер, но всех их объединяет одно – стремление стать лучшим в профессии, принести пользу людям и сделать свой край богаче и краше.