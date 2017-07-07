Открыто – о важном

В региональном правительстве состоялась очередная пресс-конференция врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Это уже третья по счету встреча главы региона с журналистами области. В ходе нее Николаю Любимову поступило более четырех десятков самых различных вопросов. Длилась пресс-конференция больше часа. Журналисты задавали вопросы врио губернатора на самые различные темы, начиная от застройки Рязани и заканчивая развитием въездного туризма. Также во время встречи с журналистами Николай Любимов сделал ряд заявлений.

Концессия подождет

Разговоры о передаче «Водоканала» в концессию преждевременны, считает врио губернатора Рязанской области. Отвечая на один из вопросов во время пресс-конференции, Николай Любимов подчеркнул, что к выбору концессионера нужно подходить осторожно, поскольку не каждый инвестирующий в коммунальную сферу готов заниматься ее развитием. Нередко концессионеры, как выразился врио губернатора, «настроены лишь на выкачку денег». Также Николай Любимов отметил, что в ряде регионов имеется как положительный, так и негативный опыт концессионирования.

Инициатива не наказуема

От членов регионального правительства Николай Любимов ждет инициатив. Касаясь темы кадровой политики и сегодняшнего положения дел в губернаторской команде, Николай Любимов подчеркнул, что приветствует инициативы своих подчиненных. Вместе с тем, как считает врио губернатора, важно, чтобы чиновники открыто говорили ему об имеющихся проблемах в той сфере, за которую отвечают.

– Мне важно видеть не только хорошее, но и плохое, – сказал Николай Любимов.

Глава региона также напомнил свою позицию относительно возможных кадровых перестановок – в работе он намерен опираться на рязанские кадры.

Из губернаторов – в сенаторы

На пресс-конференции врио губернатора Рязанской области Николай Любимов озвучил имена претендентов на место в Совете Федерации от региона. Сенатором от региона может стать экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Именно он занимает первую позицию в списке претендентов на сенаторское кресло. Второй в списке – действующий сенатор Игорь Морозов. С третьей кандидатурой Николай Любимов пока не определился. Напомним, по закону каждому участнику выборов губернатора необходимо сформировать список из трех человек от региона в верхнюю палату российского парламента. При этом первый номер в списке получит мандат сенатора, а два других смогут претендовать на место в Совете Федерации, если первый кандидат по каким-то причинам откажется от него.

От латания дыр – к капитальному ремонту

Коммунальную систему региона ждет постепенная перестройка. До ноября месяца этого года будет разработана специальная программа обновления коммунальной инфраструктуры области. К этой теме Николай Любимов возвращался несколько раз в ходе разговора с журналистами, которые адресовали врио губернатора сразу несколько вопросов, касающихся плохого состояния сетей водоснабжения и водоотведения.

– Такая программа позволит нам четко понимать, что, когда и за какие деньги нужно ремонтировать. Пока нет программы – будет латание дыр, – констатировал глава региона.

Больше гостей – на родину Есенина

Хорошую новость для тех, кто планирует посетить село Константиново, сообщил Николай Любимов. На родине Сергея Есенина планируется построить гостиницу для туристов, чтобы они могли оставаться там не несколько дней. Сегодня же посещения родины Сергея Есенина, как правило, носят однодневный характер. Что касается развития въездного туризма в целом, то, по мнению Николая Любимова, региону сегодня для этого не хватает ровных дорог, хорошего общепита и сетевых гостиниц. Удержать туристов в регионе на два-три дня можно лишь при наличии необходимой инфраструктуры, считает глава региона.