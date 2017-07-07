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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Секреты счастья

00:01 / Праздник
Ими рязанцы поделились на празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности
Автор фото: Дмитрий Осинин | Секреты счастья
Фото: Дмитрий Осинин.

История праздника связана с легендой о святых Петре и Февронии. Легенды рассказывают, что эта супружеская чета жила в XII веке в Муроме, причем с 1203 года Петр был здесь князем. На долю пары выпало немало разных испытаний, но все трудности муж и жена преодолевали вместе, находили поддержку и опору друг в друге.

Инициаторами праздника еще с середины 1990-х годов прошлого века выступали жители Мурома, но в праздничный календарь  его внесли только в 2008 году. А поскольку Феврония по преданьям – крестьянка из деревни Ласково, значит, праздник и наш, рязанский. В Ласкове он пройдет завтра, а рязанцы провели торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности, накануне.

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня организаторы праздника – муниципальный центр «Рязанский оберег» и одноименный Фонд народно-художественных традиций, возглавляет которые Ольга Шустина. По словам Ольги Владимировны, праздник в честь Дня семьи, любви и верности проводился в микрорайоне уже в четвертый раз. В организации постоянную помощь оказала депутат Рязанской городской Думы Евгения Есакова. В этом году к проведению праздника подключилась префектура Октябрьского округа Рязани – привезли и установили сцену в парке имени М.Д.Скобелева, скамейки для участников и зрителей. Префект Александр Селиванов поздравил собравшихся и принял участие в чествовании семей.

На праздник организаторы пригласили семьи, чьи дети занимаются в муниципальном центре «Рязанский оберег». В этом году пришли многонациональные семьи – татары, узбеки, азербайджанцы, армяне и даже семья из Индии. Праздник, конечно же, посвящен Петру и Февронии, но, как считают организаторы, гости должны знать славянскую культуру и традиции. Обмен культурами всегда полезен.

На празднике чествовали многодетные семьи Шубиных, Гальцевых, Аветян, Игнатовых. Андрей и Марина Игнатовы познакомились в «Рязанском обереге». Четверть века назад они стояли у истоков создания мастерской. Еще не будучи женатыми, Андрей и Марина приходили в мастерскую и лепили игрушки. Сегодня Андрей расписывает храмы в Рязанской области. Трое младших из пяти детей семьи Игнатовых занимаются в центре «Рязанский оберег». Все приглашенные семьи получили подарки, а многочисленные зрители увидели, что простое человеческое счастье в семье – это жить в любви и верности.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 124 (5411) от 07 июля 2017 года
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